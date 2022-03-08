لا يفوتك.. ماسك شد الوجه السحري لبشرة أصغر 10 سنوات بدون عمليات تجميل

ماسك شد الوجه السحري، ونتائج الفعالة في نضارة وشد البشرة وجعلها أصغر سناً، تعاني الكثير من الفتيات أو السيدات من الكثير من مشاكل البشرة، ويسعون للبحث عن حل سريع وسحري وفعال للتخلص من هذه المشكلات، وبالفعل هناك الكثير من المستحضرات التجميلية في الأسواق، ولكن لاحتوائها على المواد الكيميائية التي تضر البشرة على المدى البعيد، لذلك تفضل المرأة استخدام الكريمات، والماسكات الطبيعية في الحفاظ على البشرة.

ماسك شد الوجه السحري

هناك الكثير من الخلطات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة، وبسيطة، ونتيجتها فعالة جد في شد الوجه بطريقة فعالة وسريعة، وسوف نتعرف عليها في الآتي.

القهوة والنشا لشد الوجه بسرعة

يساعد النشا على تبييض البشرة وشد التجاعيد والخطوط المزعجة التي توجد في الوجه، بالإضافة إلى القهوة التي تحفز الدورة الدموية، وتجدد الخلايا الميتة وتعالج معظم مشاكل البشرة وذلك لاحتوائها على المعادن والعناصر الغذائية المهمة التي تحتاج إليها البشرة، تابعي حتى تتعرفي على المكونات والطريقة المستخدمة.

المساك الكوري السحري

المكونات

1 ملعقة كبيرة من القهوة.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

بنفس المعيار نأخذ الزبادي.

قرص أسبرين.

بيضة واحدة.

مياه ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

إحضار إناء فارغ ونظيف لعمل الماسك، تنظيف البشرة جيدا من المكياج أو الأتربة.

وضع جميع المكونات مثل القهوة، والنشا، والزبادي، والبيض، ثم تقليب جميع المكونات جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

باستخدام منديل معقم، أو قطعة من القطن، نغمسها في مياه الورد ثم نمررها على البشرة، تساعد على ترطيب وتنظيف الوجه، والتخلص من الطبقة الدهنية.

فرد الخليط على جميع أجزاء الوجه بشكل متساوي، ثم تركه على البشرة لمدة نصف ساعة، حتى يجف تماما وتمتصه البشرة، وتتغذى من جميع الفوائد التي توجد به.

شطف الوجه جيدا للتخلص من جميع الخلايا الميتة والتجاعيد.

شد تجاعيد الوجه

يمكنك القيام بتحضير هذا الماسك بسهولة ويسر في البيت، كما وذلك لتوافر جميع المكونات لدى كل سيدة، يساعد على توحيد لون البشرة، والتخلص من التجاعيد وإرهاق الجلد.

أحضري ملعقة من القهوة، مع نفس المقدار من كريم نيفيا، أو أي نوع كريم مناسب مع نوع البشرة، خلطهم مع بعض جيدا حتى تتجانس المكونات.

تنظيف البشرة جيدا ثم يفرد الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن ساعتين.

يمكنك سيدتي تحضير ماسك لشد الوجه السحري في المنزل، بمكونات بسيطة ومتوفرة وغير مكلفة وسريعة المفعول.