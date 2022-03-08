سر الصنعة.. تدميس الفول بدون نقع على طريقة العربيات والمطاعم وابهريهم بأحلى طبق من ايديكي

أحيانًا يلجأ بعض الأشخاص إلى تدميس الفول بدون نقع بسبب عدم وجود وقت كافي لنقعه، لكن يوجد طريقة أخرى من الممكن أن تكون بديلة لنقع الفول ليلة كاملة في الماء قبل تدميسه وهذه الطريقة هي نقعه في الماء المغلي لمدة ساعتين فقط مع مراعاة تغيير المياه كل ربع ساعة لكي تظل المياه ساخنة جدًا وبعد ذلك يتم تتبع بقية الخطوات كما يتم توضيحها في المقال.

تدميس الفول بدون نقع

يعتبر الفول من الأطعمة الأساسية في وجبة الإفطار، وفي وجبة السحور في شهر رمضان ويحتوي على عنصر الحديد الهام لصحة الإنسان ويمكن تحضيره في المنزل أفضل من شرائه من الخارج بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كيلو فول.

ملعقتان كبيرتان فول مدشوش.

نصف كوب من العدس الأصفر.

ماء حسب الحاجة.

حبة واحدة من الطماطم.

حبتان من الجزر.

ملعقة واحدة من الكركم.

فول العربيات

في البداية يتم غسل الفول جيدًا للتخلص من الأتربة والاتساخات العالقة به.

يتم إحضار وعاء عميق ويوضع فيه الماء المغلي ويتم نقع الفول فيه لمدة ساعتين، ويفضل تغيير المياه كل ربع ساعة.

يتم إحضار وعاء كبير ويتم وضع الفول فيه وتوضع عليه كافة المكونات وتوضع عليه المياه بحيث تغطي المياه الفول.

ثم يتم تغطية الوعاء بغطاء محكم الغلق ويترك على النار حتى تصل المياه إلى درجة الغليان.

يتم تخفيض النار على الفول تمامًا ويترك على النار الهادئة لمدة ٨ ساعات.

عندما تقل المياه لا بد من تزويد الفول بالمياه الساخنة وليست الباردة.

بعد أن ينضج الفول يتم رفعه من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

بعد ذلك يمكن تقديمه مع وضع الزيت والليمون والملح والطحينة.

يتم تخزين بقية الفول في الفريزر من خلال وضعه في أكياس الثلاجة وتفريغ الهواء من الأكياس جيدًا.

يتم إخراجه عند الاستخدام مباشرة.

في نهاية مقال تدميس الفول بدون نقع تحدثنا عن المكونات التي لابد من تحضيرها قبل عمل الفول والتي لابد من وضعها بكميات دقيقة حتى يكون الفول أفضل من الذي يتم شرائه من المحلات، ويراعى اتباع الخطوات مضبوطة أيضًا.