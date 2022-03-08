نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طول عمري برمي تفل القهوة لحد ما عرفت أنه كنز شوفي استخداماته المذهلة اتحداكي مش هترميه تاني بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفل القهوة كنز واحنا بنرميه شوفي استخداماته ، القهوة من المشروبات اللذيذة التي يحبها الكثير وهي من المشروبات التي تكسب الجسم طاقة كبيرة وتعيد الحيوية الي الجسم, ولها العديد من الفوائد للجسم, ولكن مالا يعرفه الكثير ان تفل القهوة له العديد من الاستخدامات وله فوائد متعددة, ويحتوي تفل القهوة على العديد من العناصر والفيتامنيات والتي تساعد في تبيض البشرة وتزيل التجاعيد والخطوط الصغيرة التي تظهر في الجلد, ويمكن استخدامها للعديد من الاغراض الاخري ايضا, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية استخدام تفل القهوة بشكل صحيح للاستفادة منه.

طريقة استخدام تفل القهوة لتبيض البشرة وعلاج التجاعيد

تفل القهوة من المكونات التي تساعد ف تقشير البشرة بشكل جيد حيث ان حبيباته صغيرة لا تسبب جروح في البشرة وتزيل قشور الجلد وتجدد خلايا البشرة, وتساعد في التخلص من اثار الشمس من البشرة ويقلل من عملية تأكسد البشرة, كما تساعد في تبيض البشرة وعلاج الرؤوس السوداء والتخلص منها, ويمكن استخدام تقل القهوة عن طريق اضافة معلقة من السكر عليه ومعلقة من زيت الزيتون ونصف معلقة ملح وتقلب كل المكونات معا حتى تتجانس وبعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة ويتم فرك البشرة بلطف بالخليط لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يتم ترك الخليط على البشرة عشر دقائق, ويتم شطف البشرة بماء فاتر وترطيب البشرة جيدا بعد الوصفة.

طرق استخدام تفل القهوة للاستفادة منه

يمكن استخدام تفل القهوة بعد تجفيفه في التخلص من اي روائح كريهة في البيت او الثلاجة حيث يوضع تفل القهوة في اناء ويوضع في الثلاجة او في اي مكان به رائحة كريهة, ويترك حتى يمتص كل الروائح الكريهة في المكان.