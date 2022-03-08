نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لفك الفراخ المجمدة في 5 دقائق وتحويلها لفراخ طازة حتي لو مجمدة من سنة جربيها فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة وتحوليها طاز ة ، الفراخ من مصادر البروتين الشائع استخدمها,واستهلاكها اليومي عالي جدا, وبعد ان ارتفعت اسعار الدجاج في الآونة الاخيرة مما دفع الجميع الي شراء الفراخ المجمدة وذلك لان سعرها ارخص من الفراخ الطازجة, ولكن من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من ربات البيوت هي تفكيك الفراخ المجمدة وهذه العملية تحتاج الي وقت طويل يصل لاكثر من ثلاث ساعات, ويبحث الكثير عن طريقة تساعد في تفكيك الدجاج المجمد بسرعة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة استخدام مكون سحري موجود في كل بيت لتفكيك الدجاج بسرعة الصاروخ.

كيفية تفكيك الدجاج المتجمد بمكون سحري في البيت

دائما ما يكون هناك فرق في طعم الدجاج الطازج والدجاج المتجمد, وذلك بسبب عملية التجمد التي تغير من انسجة الدجاج, ويمكن استخدام الملح الخشن في تفكيك الدجاج وذلك لانه يساعد في تسريع عملية ذوبان الثلج ويساعد في اعادة الفراخ طازجة دون حدوث اي تغير في الطعم, وهذه الطريقة امنه جدا ولا تسبب اي انتشار للبكتيريا او تغير في طعم الدجاج على عكس الطريقة الشائعة وهي وضع الدجاج المتجمد في كمية من الماء الساخن, ولتفكيك الدجاج بشكل صحيح وأمن في البيت وبسرعة الصاروخ يجب اتباع الخطوات التالية:-

يتم وضع الدجاج في كمية من الماء الفاتر ويوضع عليها معلقة من ملح الطعام الخشن.

يضاف عليها معلقة من السكر ويقلب حتى يذوب في الماء, وتترك وبعد فترة قصيرة جدا سيلاحظ التخلص من الثلج وتصبح الفراخ طازجة.

طريقة تفكيك الفراخ بسرعة والتخلص رائحة الزفارة

الفراخ الطازجة ائما ما يكون لها رائحة زفارة غير محببة للكثير ويبحث الكثير عن خلطة طبيعية للتخلص من زفارة الفراخ وتساعد في تفكيكها بشكل سريع ومن افضل الطرق التي يمكن استخدامها لهذا الغرض هي وضع الدجاجة في اناء عميق ويضاف عليها كمية من الملح الخشن وربع كوب من الخل وثلاث ملاعق عصير ليمون ويتم تدليك الدجاجة بالمكونات سيلاحظ تفككيها والتخلص من اي رائحة غير محببة فيها والتخلص من الثلج الموجود في الدجاجة من خلال الملح الذي يعمل على امتصاصه وبالتالي يتم فك الدجاجة بسرعة.