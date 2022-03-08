ضاع عمرنا واحنا بنعمل الفشار غلط هتعملي أكبر كمية فشار في الطاسة بالسكر في دقيقة واحدة بطريقة جديدة

الفشار من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بسرعة و يمكن تناوله في الليل عند السهر, ويمكن تحضير الفشار بأكثر من طريقة والفشار يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ولكن يود الكثير في الاستغناء عن الزيت عند تحضيره وذلك لتقليل السعرات الزائدة ويكون صحي أكثر, ويمكن تحضير الفشار بالسكر او بالملح او بالزبدة او بالعديد من المكونات المختلفة ولكن أكثر من يبحث عنه ربات البيوت هي طريقة عمل الفشار بالسكر في البيت بسهولة, وسنوضح في السطور التالية طريقة عمل الفشار بسكر دون استخدام زيت وفي دقيقتين فقط.

طريقة تحضير الفشار بالسكر دون الحاجة لاضافة زيت وفي وقت قصير

الفشار من الوجبات الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الالياف المفيدة للجسم حيث يساعد في تحسين عملي الهضم ويمكن تناوله في الفترة مابين الوجبات للاشخاص الذين يتبعون نظام غذائي محدد, ويحتوي على نسبة من البروتين الذي يغذي الجسم ويمكن تحضير الفشار بالسكر دون زيت عن طريق الخطوات التالية:-

يتم وضع معلقتين من ذرة الفشار في حلة على النار ويجب ان تكون الحلة غير قابلة للالتصاق.

يضاف على حبات الفشار معلقتين من السكر وبعد ذلك تغطي الحلة وترفع على نار هادئة.

يضاف على حبات الفشار معلقتين من السكر وبعد ذلك تغطي الحلة وترفع على نار هادئة. يتم تقليب الفشار كل فترة حتى لا يحترق وبعد ان تتحول كل الحبيبات الي فشار يتم رفعه من النار وتقديمه.

خطوات عمل فشار الكراميل في البيت

الفشار بالكراميل من الوصفات التي ظهرت مؤخرا في المحلات لذلك يرغب الكثير من ربات المنزل في تحضيره في البيت بسهولة وذلك لضمان نظافته, ويتم تحضيره كالتالي:-