حضري البان كيك بصوص القرفة والسكر البني في البيت

يعتبر البان كيك من أنواع العجائن الرقيقة التي اشتهرت في الأواني الاخيرة في جميع المطاعم العالمية، حيث أصبح من الأطعمة التى تقدم دائماً نظراً لمذاقه اللذيذ واحتوائه على كمية قليلة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من الصلصات إليه مثل صلصة التمر وصلصة الشوكولاتة وصلصة الكراميل وغيرها، وسوف نتحدث عن كيفية تحضير صوص البان كيك بصوص القرفة والسكر البني في البيت بكل سهولة ومكونات بسيطة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البان كيك بصوص القرفة والسكر البني

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض .

كوب وربع من الحليب السائل .

ست ملاعق صغيرة من الزبدة المذابة .

ست ملاعق صغيرة من السكر .

ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي .

عدد أثنين من صفار البيض .

عدد أثنين من بياض البيض .

مكونات الصوص :

أربع ملاعق صغيرة من السكر البني .

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية .

نصف ملعقة كبيرة من شراب الذرة .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا البودرة .

نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا .

نصف ملعقة صغيرة من القرفة .

نصف ملعقة صغيرة من الملح .

ربع كوب من السكر الأبيض الخشن .

طريقة التحضير :