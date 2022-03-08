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عمر شويل - جدة حضري البان كيك بصوص القرفة والسكر البني في البيت - ثقفني
يعتبر البان كيك من أنواع العجائن الرقيقة التي اشتهرت في الأواني الاخيرة في جميع المطاعم العالمية، حيث أصبح من الأطعمة التى تقدم دائماً نظراً لمذاقه اللذيذ واحتوائه على كمية قليلة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من الصلصات إليه مثل صلصة التمر وصلصة الشوكولاتة وصلصة الكراميل وغيرها، وسوف نتحدث عن كيفية تحضير صوص البان كيك بصوص القرفة والسكر البني في البيت بكل سهولة ومكونات بسيطة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البان كيك بصوص القرفة والسكر البني
المكونات:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب وربع من الحليب السائل.
- ست ملاعق صغيرة من الزبدة المذابة.
- ست ملاعق صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- عدد أثنين من صفار البيض.
- عدد أثنين من بياض البيض.
مكونات الصوص:
- أربع ملاعق صغيرة من السكر البني.
- ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.
- نصف ملعقة كبيرة من شراب الذرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من السكر الأبيض الخشن.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء ثم اخفقي بياض البيض في وعاء بعد ذلك اتركيه جانباً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر ثم ضعي فيه السكر مع الدقيق ويضاف إليهم البيكنج بودر مع الملح واخلطي المكونات جيداً ثم اتركي الخليط جانباً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء آخر ثم ضعي فيه صفار البيض مع الحليب ويضاف إليهم الزبدة واخلطيهم جيداً.
- الخطوة الرابعة قومي بإضافة خليط السكر والطحين وخليط بياض البيض إلى خليط صفار البيض حتى تتجانس المكونات سوياً ويصبح لدينا عجينة شبه سائلة.
- الخطوة الخامسة قومي بتسخين الزيت في مقلاة على النار ثم سكب ربع كوب من خليط البان كيك وتركه لمدة خمس دقائق أو حتى يتحمر من جميع النواحي ثم قومي برفع البان كيك من على النار ثم وضعه في طبق للتقديم واتركيه جانباً وكرري نفس الخطوة حتى الانتهاء من البان كيك.
- الخطوة السادسة ابدائي في تحضير صوص البان كيك من خلال تسخين الزبدة في مقلاة على النار ثم يضاف إليه السكر البني مع السكر الأبيض وبعد ذلك يضاف إليهم شراب الذرة مع الملح وتحريك المكونات مع بعضهم البعض ثم اتركي الخليط على نار هادئة لمدة خمس دقائق أو حتى يصبح لدينا صوص متماسك وبعد ذلك ارفعي الصوص من على النار وسكبه على البان كيك.