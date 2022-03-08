كعك الشاي بالسمسم بدون خميرة سهل وسريع التحضير

يعتبر كعك الشاي بالسمسم من المخبوزات السريعة التي يمكن تحضيرها في دقائق فهي لا تحتاج لتخمير، كما أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في مطبخك، وتحرص كثير من ربات البيوت على عمله في المنزل بدلاً من شرائه جاهز حيث يفضل الكثيرون تناول الكعك مع الشاي أو الحليب على وجبة الإفطار، كما أن المخبوزات الجاهزة تكون في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة والصلاحية، ومن خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كعك الشاي بالسمسم بدون خميرة وبمكونات من مطبخك..

مكونات كعك الشاي بالسمسم



تتوفر مكونات كعك الشاي في المنزل ولا نحتاج لتحضيره سوي بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت.

2 بيضة بحرارة الغرفة.

رشة صغيرة من الملح.

للتزيين

سمسم محمص.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كعك الشاي سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-

نقوم بنخل المكونات الجافة وهي كوبين من الدقيق ورشة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الفانيليا للتخلص من التكتلات. نخفق البيض وكوب وربع من السكر البودرة ونصف كوب من الزيت جيداً بالمضرب اليدوي. ثم نضيف المكونات الجافة السابقة ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم ثم نشكلها أصابع طويلة ثم نلصق الطرفين لتصبح كعكة دائرية الشكل. نضع الكعك في الحليب ثم في السمسم، ثم يوضع في صينية مدهونة بالزيت. ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي. نخرج الكعك من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية. يمكنك الاحتفاظ بالكعك بعد أن يبرد تماماً في أكياس محكمة الغلق ووضعه في الفريزر، وعند استخدامه نخرجه من الفريزر ونتركه في درجة حرارة الغرفة حتى نتخلص من التجميد ويصبح جاهز للأكل.

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