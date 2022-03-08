طريقة عمل حلوي غزل بنات في البيت بأسهل الطرق

يعد غزل البنات من الحلويات المحببة عند جميع الاطفال، وغزل بنات هي حلوي شعبية يتم إعدادها من السكر وألوان الطعام إذ تصنع من السكر المحمى ويقبل على تناولها الكبار والصغار، نظراً لطعمها وشكلها الرائع وحاجتنا الدائمة للسكريات، فتتنوع أطباق الحلويات ويتميز كل طبق عن الآخر بالشكل والطعم والقوام، كما يعد غزل البنات من أحد أشهر أنواع الحلويات القطنية، وقد انتشرت بشكل كبير في الأسواق الشعبية، وحيث تلف على أعواد خشبية أو توضع في أكياس بلاستيكية للحفاظ عليها مدة أطول، ومع مرور الوقت أصبح بالإمكان صنعها في المنزل وبطرق صحية أكثر حتى لاتضطر لشراءها من الأسواق، وحيث أن غزل البنات تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلوي غزل بنات بأسهل الطرف ومكونات سهلة وغير مكلفة ولا تاخذ كثير من الوقت ولا جهد ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل حلوي غزل البنات

المكونات:

كوب واحد من السكر الأبيض .

كمية قليلة من لون الطعام الأحمر .

كمية قليلة من لون الطعام الأزرق .

كمية قليلة من لون الطعام الأخضر .

كمية قليلة من لون الطعام الأصفر .

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا .

أعواد خشبية .

طريقة التحضير :