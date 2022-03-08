نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوي غزل بنات في البيت بأسهل الطرق في المقال التالي
يعد غزل البنات من الحلويات المحببة عند جميع الاطفال، وغزل بنات هي حلوي شعبية يتم إعدادها من السكر وألوان الطعام إذ تصنع من السكر المحمى ويقبل على تناولها الكبار والصغار، نظراً لطعمها وشكلها الرائع وحاجتنا الدائمة للسكريات، فتتنوع أطباق الحلويات ويتميز كل طبق عن الآخر بالشكل والطعم والقوام، كما يعد غزل البنات من أحد أشهر أنواع الحلويات القطنية، وقد انتشرت بشكل كبير في الأسواق الشعبية، وحيث تلف على أعواد خشبية أو توضع في أكياس بلاستيكية للحفاظ عليها مدة أطول، ومع مرور الوقت أصبح بالإمكان صنعها في المنزل وبطرق صحية أكثر حتى لاتضطر لشراءها من الأسواق، وحيث أن غزل البنات تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلوي غزل بنات بأسهل الطرف ومكونات سهلة وغير مكلفة ولا تاخذ كثير من الوقت ولا جهد ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل حلوي غزل البنات
المكونات:
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- كمية قليلة من لون الطعام الأحمر.
- كمية قليلة من لون الطعام الأزرق.
- كمية قليلة من لون الطعام الأخضر.
- كمية قليلة من لون الطعام الأصفر.
- نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.
- أعواد خشبية.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بتقسيم كوب السكر إلى أربعة أقسام ثم بعد ذلك ضعي قسم واحد منه في مقلاة واسعة وعميقة ثم ضعي المقلاة على نار متوسطة مع الاستمرار في التحريك حتى يذوب السكر ثم قومي برفع السكر المذاب من على النار ثم بعد ذلك قومي بإضافة لون الطعام الأحمر وحركي المزيج جيداً حتى يتحول لون السكر إلى الأحمر وبعد ذلك قومي بإضافة القليل من خلاصة الفانيليا ثم اخلطي المزيج جيداًحتى يمتزج مع بعضهم البعض ثم قلب القدر بطريقة معاكسة بحيث يكون وجهه للأسفل.
- الخطوة الثانية قومي بتغطيس الملعقة الخشبية في الكراميل الملون ثم رفعها إلى الأعلى حتى تنزل خطوط رفيعة من الكراميل ثم قومي بتحريك الملعقة الخشبية فوق الوعاء المقلوب ذهاباً وإياباً حتى تتشابك خيوط الكراميل الرفيعة على ظهر الوعاء ثم تجميع غزل البنات الناتج على عود خشبي وبعد ذلك كرري نفس الخطوة مع الالوان الطعام الاخري وبعد ذلك أصبحت حلوي غزل بنات جاهزة للتقديم إلى أولادك في البيت.