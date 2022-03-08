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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الدونات بالنوتيلا بدون بيض بعجينة هشه وخفيفه وطري بمكونات اقتصادية - ثقفني
طريقة تحضير دونات بالنوتيلا من أكثر الحلويات الخفيفة و السريعة التي ظهرت جديدً في عالم الحلويات، دائماً تبحث الأمهات عن طرق لتحضير حلوى لابنائها تكن سهلة وخفيفة وسريعة تستطيع تحضيرها من المنزل بأقل تكلفة و مجهود، و لذلك تعد الدونات من أشهى وأحلى الحلويات التي يمكن أن تتذوقها وهذا لأن عجينتها تتميز بالخفة و الطراوة كما يمكنك حشوها بالعديد من الحشوات مثل النوتيلا و المربي و صوص الشوكولاتة أو التوفي وغيرها من الحشوات اللذيذة جدًا وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بدون إضافة بيض و بخطوات بسيطة جداً.
مقادير دونات بالنوتيلا
تتكون الدونات من مكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بدون بيض و المكونات هي:
- 3 أكواب من الدقيق.
- ¼ كوب سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ½ ملعقة صغيرة ملح.
- كوب حليب سائل.
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- سكر بودرة للتغطية.
- نوتيلا.
طريقة تحضير دونات بالنوتيلا
- في البداية لابد من نخل الدقيق قبل الاستخدام هذه الخطوة مهمه لكى يصبح الدونات هشه وخفيفه.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق المنخول في وعاء كبير و نضيف عليه السكر و الخميرة و الملح.
- نقلب كافة هذه المكونات الجافة مع بعضهم جيدًا.
- ثم نضيف الحليب و الفانيليا على الخليط ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا المكونات.
- ثم نبدأ في عجن عجينة الدونات حتى تمتزج المكونات وتصبح عجينة لينة و طرية.
- بعد ذلك نقوم بضرب الزبدة حتى يصبح قوامها طري.
- نضيف الزبدة على العجينة ونقوم بعجنها مع عجينة الدونات حتى يختلط مع العجينة.
- نرش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ونقوم بعجن عجينة الدونات لمدة 5 دقائق على الأقل حتى تحصلين على عجينة طرية وناعمة.
- نقوم بوضع العجينة في وعاء بعد دهن الوعاء بالزيت ونغطيها و نتركها تتخمر لمدة ساعة.
- بعد التخمير نقوم بتشكيل العجينة كرات متساوية ونقوم بالضغط عليها ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- نضع طاسة على النار ونضع بداخلها زيت غزير وعندما يسخن نضع قطع الدونات ونقوم بقليها من الطرفين على نار هادئة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- نخرج الدونات من الزيت ونقوم بتقليب الدونات في السكر الناعم من الجانبين.
- نتركها حتى تهدأ ثم نقوم بوضع صوص النوتيلا في القمع ونقوم بعمل فتحه من جنب قطع الدونات ونحشيها بالنوتيلا.
- يمكننا أيضاً تزينها بالصوص الشوكولاتة وتقدم للطعام بالصحة والهنا.