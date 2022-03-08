صحة

طريقة تحضير الدونات بالنوتيلا بدون بيض بعجينة هشه وخفيفه وطري بمكونات اقتصادية

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير الدونات بالنوتيلا بدون بيض بعجينة هشه وخفيفه وطري بمكونات اقتصادية - ثقفني

طريقة تحضير دونات بالنوتيلا من أكثر الحلويات الخفيفة و السريعة التي ظهرت جديدً في عالم الحلويات، دائماً تبحث الأمهات عن طرق لتحضير حلوى لابنائها تكن سهلة وخفيفة وسريعة تستطيع تحضيرها من المنزل بأقل تكلفة و مجهود، و لذلك تعد الدونات من أشهى وأحلى الحلويات التي يمكن أن تتذوقها وهذا لأن عجينتها تتميز بالخفة و الطراوة كما يمكنك حشوها بالعديد من الحشوات مثل النوتيلا و المربي و صوص الشوكولاتة أو التوفي وغيرها من الحشوات اللذيذة جدًا وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بدون إضافة بيض و بخطوات بسيطة جداً.

مقادير دونات بالنوتيلا

تتكون الدونات من مكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بدون بيض و المكونات هي:

  • 3 أكواب من الدقيق.
  • ¼ كوب سكر.
  • ملعقة كبيرة خميرة فورية.
  • ½ ملعقة صغيرة ملح.
  • كوب حليب سائل.
  • ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
  • 2 ملعقة كبيرة زبدة.
  • سكر بودرة للتغطية.
  • نوتيلا.

طريقة تحضير دونات بالنوتيلا

  • في البداية لابد من نخل الدقيق قبل الاستخدام هذه الخطوة مهمه لكى يصبح الدونات هشه وخفيفه.
  • بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق المنخول في وعاء كبير و نضيف عليه السكر و الخميرة و الملح.
  • نقلب كافة هذه المكونات الجافة مع بعضهم جيدًا.
  • ثم نضيف الحليب و الفانيليا على الخليط ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا المكونات.
  • ثم نبدأ في عجن عجينة الدونات حتى تمتزج المكونات وتصبح عجينة لينة و طرية.
  • بعد ذلك نقوم بضرب الزبدة حتى يصبح قوامها طري.
  • نضيف الزبدة على العجينة ونقوم بعجنها مع عجينة الدونات حتى يختلط مع العجينة.
  • نرش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ونقوم بعجن عجينة الدونات لمدة 5 دقائق على الأقل حتى تحصلين على عجينة طرية وناعمة.
  • نقوم بوضع العجينة في وعاء بعد دهن الوعاء بالزيت ونغطيها و نتركها تتخمر لمدة ساعة.
  • بعد التخمير نقوم بتشكيل العجينة كرات متساوية ونقوم بالضغط عليها ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
  • نضع طاسة على النار ونضع بداخلها زيت غزير وعندما يسخن نضع قطع الدونات ونقوم بقليها من الطرفين على نار هادئة حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح.
  • نخرج الدونات من الزيت ونقوم بتقليب الدونات في السكر الناعم من الجانبين.
  • نتركها حتى تهدأ ثم نقوم بوضع صوص النوتيلا في القمع ونقوم بعمل فتحه من جنب قطع الدونات ونحشيها بالنوتيلا.
  • يمكننا أيضاً تزينها بالصوص الشوكولاتة وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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