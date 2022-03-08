طريقة تحضير الدونات بالنوتيلا بدون بيض بعجينة هشه وخفيفه وطري بمكونات اقتصادية

طريقة تحضير دونات بالنوتيلا من أكثر الحلويات الخفيفة و السريعة التي ظهرت جديدً في عالم الحلويات، دائماً تبحث الأمهات عن طرق لتحضير حلوى لابنائها تكن سهلة وخفيفة وسريعة تستطيع تحضيرها من المنزل بأقل تكلفة و مجهود، و لذلك تعد الدونات من أشهى وأحلى الحلويات التي يمكن أن تتذوقها وهذا لأن عجينتها تتميز بالخفة و الطراوة كما يمكنك حشوها بالعديد من الحشوات مثل النوتيلا و المربي و صوص الشوكولاتة أو التوفي وغيرها من الحشوات اللذيذة جدًا وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بدون إضافة بيض و بخطوات بسيطة جداً.

مقادير دونات بالنوتيلا

تتكون الدونات من مكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بدون بيض و المكونات هي:

3 أكواب من الدقيق.

¼ كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

½ ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

سكر بودرة للتغطية.

نوتيلا.

طريقة تحضير دونات بالنوتيلا