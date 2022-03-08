طريقة تحضير السجق البلدي بتتبيلة شهية مثل المطاعم في المنزل

يعتبر اللحوم من أكثر أصناف الطعام التي يتم الإبداع فى طرق إعدادها بأكثر من طريقة وتشكيل وجبات لا حصر لها من اللحوم سواء طهي اللحم كما هي أو تحضير اللحوم المفرومة وإدخالها في وجبات من المشويات وكذلك الكفتة وغيرهم من الأصناف التي تعتبر جميعها محببة ومرغوبة لدى الأفراد وتمثل إقبال كبير عليهم، ومن أمثلة تلك الوجبات وجبة السجق التي تعتبر وجبه منتشرة في البلاد العربية بشكل كبير ويتم تحضيرهم بجانب السلطات والخبز والطحينة ويتم تحضير السجق بشكل مختلف عن باقي الأصناف الخاصة من اللحوم حيث يحتاج إلى تتبيلة مميزة وتقوم المطاعم في تحضير السجق بشكل رائع وجذاب وتعجز الأمهات أحياناً عن تحضير مثل المطاعم لذلك نقدم لكم اليوم وطريقة تحضيره وبسهولة دون عناء عبر هذا المقال.

طريقة تحضير السجق البلدى

مكونات التحضير:

مقدار كيلو جرام من السجق البلدى.

ثمرة بصل مقطعة شرائح رفيعة.

ثمرة من الفلفل الحار.

ثمرة فلفل ألوان مقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة من البابريكا “ملعقة صغيرة”.

ملعقة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي النقي.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة ملح “ملعقة صغيرة”.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي نحضر مقلاة خاصة بالقلي غير لاصقة ووضع فيها مقدار الزيت يسخن وبعد دقيقة نضع الثوم المهروس وتقليبه حتى تفوح رائحته ويصبح باللون الذهبي. الخطوة الثانية نضع السجق في المقلاة بعد الثوم مع التقليب بعناية حتى يظل متماسك ونستمر في التقليب ببطئ حتى يتغير لونه. الخطوة الثالثة تقطيع الفلفل الألوان والفلفل الحار إلي شرائح رفيعة ثم وضعها مع السجق ويضاف معجون الطماطم. الخطوة الرابعة تتبيل المكونات بتوابل متوفرة في المنزل مثل بودرة البصل الشهية والملح والبابريكا حسب التوابل المتوفرة للحصول على مذاق لذيذ، ونترك السجق مع التوابل مدة عشرين دقيقة حتى تمام النضج. الخطوة الأخيرة تقديم السجق في أطباق التقديم وتناوله ساخناً بالهناء والشفاء.

ملحوظة:

يوجد الكثير من أنواع السجق حيث تتسائل عنها السيدات احياناً عن أصناف السجق الجاهز الذي ينضم إلي المجمدات ولكن يعتبر تحضير السجق من الخارج بشكل طازج أفضل حسب رغبة كل فرد.