يلا نحضره لسحور رمضان الفول المدمس في المنزل بخطوات سهلة

بحث العديد من السيدات عن طريقة سلسة لصنع الفول المدمس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يعد الفول المدمس من الوصفات التي لا يستغني عنه أي أسرة مصرية في السحور، حيث إنه طبق مميز ويساعد كل الصائمين على الصبر طوال ساعات الصيام وتعمل على إمداد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية بجانب طعمه الشهي اللذيذ، ويمكنك سيدتي صنع القول المدمس في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التي سنقدمها لكم عبر السطور التالية فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

مكونات تحضير الفول المدمس

نقدم إليكم مكونات صنع الفول المدمس بمكونات اقتصادية للغاية وسهلة التحضير، وفي النقاط التالية ستتمكن من معرفتها لشرائها وهي:

كيلو فول مدمس حب صغير.

كوب كبير من العدس الأصفر.

ملعقتين كبيرتين من الملح.

ملعقة كبيرة من الكركم.

اثنين من ثمرة الطماطم مقطعة قطع صغيرة.

كيس صلصة كبير.

بصلة ذو حجم كبير.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

عصره ليمون.

ثمرة جزر.

طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل

إذا كنت تخططين لسحور رمضان من الآن سيدتي عليك وضع طبق الفول المدمس في أولي قائمة الطعام الخاص بالسحور، وفي النقاط التالية ستتمكن من معرفة طريقة صنع الفول المدمس في المنزل بخطوات سهلة وهي كالتالي: