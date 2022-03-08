أسرار نجاح الثومية السورية في المنزل بسهولة في المنزل مثل المطاعم

يلزم تحضير المشويات بكافة أصنافها التحضير الأصناف الجانبية منها مثل صلصة الكاتشب ومكون المايونيز عند بعض الوجبات خاصه أن تلك الأشياء التي تندرج تحت المقبلات خاصة عند تحضير بعض من الوجبات الخاصة بالمطاعم بالإضافة إلي الثومية التي تعتبر واحدة من أشهر أصناف المقبلات لدى السوريين والتي انتقلت إلينا وإلي جميع أنحاء العالم العربي فهي من الأصناف التي يتم تقديمها بجانب الطعام حتى تزيد من شهية التناول، ويعتقد البعض أن الثومية من الأشياء التي تحتوي على رائحة الثوم بشكل مبالغ فيه ولكن عند تجربة تناولها نجد أنها خالية من الروائح التي تزعج البعض وإذا كنت ترغب في التعرف على خطوات تحضير الثومية في المنزل جاهزة مثل المطاعم يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الثومية السورية

مكونات التحضير:

نصف كأس من مسحوق النشا البودرة.

قطرات من عصير الليمون الطازج.

نصف كأس من الماء.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي النقي.

رشة صغيرة من توابل الفلفل الأسود.

عدد ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير: