نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح الثومية السورية في المنزل بسهولة في المنزل مثل المطاعم في المقال التالي
يلزم تحضير المشويات بكافة أصنافها التحضير الأصناف الجانبية منها مثل صلصة الكاتشب ومكون المايونيز عند بعض الوجبات خاصه أن تلك الأشياء التي تندرج تحت المقبلات خاصة عند تحضير بعض من الوجبات الخاصة بالمطاعم بالإضافة إلي الثومية التي تعتبر واحدة من أشهر أصناف المقبلات لدى السوريين والتي انتقلت إلينا وإلي جميع أنحاء العالم العربي فهي من الأصناف التي يتم تقديمها بجانب الطعام حتى تزيد من شهية التناول، ويعتقد البعض أن الثومية من الأشياء التي تحتوي على رائحة الثوم بشكل مبالغ فيه ولكن عند تجربة تناولها نجد أنها خالية من الروائح التي تزعج البعض وإذا كنت ترغب في التعرف على خطوات تحضير الثومية في المنزل جاهزة مثل المطاعم يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الثومية السورية
مكونات التحضير:
- نصف كأس من مسحوق النشا البودرة.
- قطرات من عصير الليمون الطازج.
- نصف كأس من الماء.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي النقي.
- رشة صغيرة من توابل الفلفل الأسود.
- عدد ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نقوم بوضع كمية الماء التي تم تحديدها أعلى المقال في وعاء مناسب وإضافة إليه مسحوق النشا ويتم تقليب المكونات على البارد حتى يذوب النشا.
- ننقل النشاء بالماء إلى النار على درجة حرارة هادئة مع استمرار التقليب باستخدام ملعقة من الخشب والاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط ثقيل نوعاً ما ويتم رفعه في الحال من على النار ونتركه يبرد.
- نحضر الخلاط الكهربائي ووضع فيها عصير الليمون بالإضافة إلى الثوم المفروم والتوابل من الملح والفلفل الأسود ووضع خليط النشا السابق وتشغيل الخلاط على درجة متوسطة.
- اثناء تشغيل الخلاط الكهربائي يتم إضافة الزيت النباتي النقي ببطئ وبعد أن نصل إلى قوام الثومية المرغوب يتم سكبها في عبوة عميقة ووضع عليها الغطاء بحيث يتم إحكام الغلق وندخلها إلي الثلاجة.
- يعتبر وضع الثومية في الثلاجة قبل استخدامها وتناولها خطوة الضرورية حتى تتماسك قليلاً وتصبح باردة قبل التقديم على الأقل لمدة ساعه إلي ساعتين وتصبح شهية ولذيذة.