اشربه صباحا لتنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين في 5 أيام

تنظيف القولون من العادات المهمة التي من الضروري الحرص والانتظار على القيام بها فهي مهمة جدا لصحة القولون وخاصة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، وتساعد عملية تنظيف القولون في طرد الفضلات المتراكمة في القولون بسبب الامساك، وتعزز من وظيفة القولون لطردها والتخلص من السموم ايضا، يبحث الكثير ممن يردن تنظيف القولون عن مشروب طبيعي قوي للتخلص من فضلات القولون ولا يكون له اي آثار جانبية، وخلال السطور القادمة سنوضح طريقة عمل مشروب طبيعي فعال لتنظيف القولون.

كيفية تنظيف القولون بمشروب طبيعي قوي وفعال

مشروب الخيار والسبانخ من افضل المشروبات الطبيعية ومن أهم فوائده انه يساعد في التخلص من فضلات القولون المتراكمة والمتحجرة والتي تعطي شعور بالألم وتسبب عدم هضم الطعام بشكل فعال، ويحتوي هذا المشروب على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجسم وتعزز من حركة الأمعاء، ولهذا المشروب فوائد اخري للبشرة والشعر ويمكن تحضير المشروب كالتالي:-

يوضع في الخلاط كمية من اوراق السبانخ ويضاف عليها ثمرة خيار مقطعة شرائح.

يضاف على الخليط كمية من ورق الجرجير وثمرة تفاح أخضر ويضاف عليهم ربع كوب ماء ومعلقة خل تفاح وتخلط المكونات جيدا في الخلاط حتى يصبح القوام ناعم.

يتم تصفيه الخليط جيدا والحصول على السائل الخفيف منه ويمكن تناوله كل يوم قبل الإفطار.

أهم الخطوات لتجنب الامساك والحفاظ على صحة القولون