لو عندك كوب سكر أعملي حلوي الجيلاتين بدون نشا ولا بيض في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

حلوي الجيلاتين من الحلويات التي يحبها الكثير من الاطفال ويقبلون على شرائها بشكل يومي, وهي من الحلويات المميزة بألوانها المبهجة وبطعمها اللذيذ, ولكنها تحتوي على مواد حافظة والوان صناعية مضرة جدا لصحة الاطفال وهذا ما دفع الكثير من الامهات البحث عن طريقة عمل حلويات الجيلاتين في البيت بسهولة وذلك لضمان جودتها وعدم احتوائها على مواد حافظة للحفاظ على صحة الاطفال, وفي السطور التالية سنتناول الحديث عن طريقة تحضير حلويات الجيلاتين في البيت بسهولة وبألوانها المتعددة دون الحاجة الي استخدام مكونات معقدة.

كيفية تحضير حلوي الجيلاتين في البيت للاطفال بسهولة

تحضير حلوي الجيلاتين سهل جدا ولا يحتاج الي مكونات متعددة فقط كوب سكر ونصف كوب ماء والوان طعام ومعلقتين من الجيلاتين النباتي, ويتم تحضيرها كالتالي:-

يتم وضع السكر مع الماء في اناء على النار ويقلب حتى يذوب السكر ويترك حتى يغلي الخليط.

يضاف الجيلاتين الي الخليط ويقلب حتى يذوب الجيلاتين ويتجانس, وبعد ذلك يتم تقسيم الخليط ويوضع على كل جزء اللون المفضل.

بعد اضافة الالوان الي الخليط يتم صب الخليط في القوالب السيليكون, ويوضع الخليط في الثلاجة حتى يتجمد.

بعد ان تتماسك المكونات يتم اخراجها من القوالب السكر ويرش عليها السكر, وتقدم للاطفال.

ما هي أهمية تناول الجيلاتين, وما هي اضراره

الجيلاتين من المواد التي يتم استخلاصها من النباتات وتستخدم في الكثير من الحلويات والوصفات, وله اهمية كبيرة وكذلك الافراط في تناوله يسبب اثار سلبية للصحة, ومنها:-