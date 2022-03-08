أسهل طريقة لتحضير كيكة الخلاط الاقتصادية الهشه والخفيفة بحشو التفاح و صوص التوفي

طريقة تحضير كيكة الخلاط الاقتصادية من الحلويات الخفيفة والسريعة التي يمكنك تحضيرها من المنزل، الكيك أصبح من أهم الحلويات الخفيفة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الإفطار و العشاء وهذا لأنها من أكثر المقبلات التي يفضل الأبناء و جميع أفراد الأسرة تناولها، وهناك العديد من الطرق لتحضير الكيك ومن هنا سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الكيك بالخلاط بمكونات اقتصادية جدا و مظبوطة بصوص التوفي و التفاح هذه الطريقة من الكيك سوف تعجب جميع أفراد أسرتك.

مكونات كيكة الخلاط السريعة

هناك العديد من أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها ومن أسهل وأسرع الطرق هي كيكة الخلاط السريعة وهذا لأن مكونات تحضيرها اقتصادية جدًا وهي:

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع سكر (250 جرام).

نصف كوب زيت (100 مللي)

كوب حليب بحرارة الغرفة (200 مللي.)

معلقة كبيرة خل.

باكيت من الفانيليا.

2 ونصف كوب دقيق (314 جرام).

2 معلقة كبيرة نشا (16 جرام)

ربع معلقة صغيرة بيكربونات صوديوم (2.5 جرام).

باكيت من البيكنج بودر.

ربع معلقة صغيرة ملح (2.5 جرام).

الحشوة

2 تفاحة كبيرة.

ربع كوب سكر بودرة (30جرام).

2 معلقة صغيرة قرفة.

صوص توفي.

طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة