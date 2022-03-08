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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كيكة الخلاط الاقتصادية الهشه والخفيفة بحشو التفاح و صوص التوفي - ثقفني
طريقة تحضير كيكة الخلاط الاقتصادية من الحلويات الخفيفة والسريعة التي يمكنك تحضيرها من المنزل، الكيك أصبح من أهم الحلويات الخفيفة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الإفطار و العشاء وهذا لأنها من أكثر المقبلات التي يفضل الأبناء و جميع أفراد الأسرة تناولها، وهناك العديد من الطرق لتحضير الكيك ومن هنا سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الكيك بالخلاط بمكونات اقتصادية جدا و مظبوطة بصوص التوفي و التفاح هذه الطريقة من الكيك سوف تعجب جميع أفراد أسرتك.
مكونات كيكة الخلاط السريعة
هناك العديد من أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها ومن أسهل وأسرع الطرق هي كيكة الخلاط السريعة وهذا لأن مكونات تحضيرها اقتصادية جدًا وهي:
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب وربع سكر (250 جرام).
- نصف كوب زيت (100 مللي)
- كوب حليب بحرارة الغرفة (200 مللي.)
- معلقة كبيرة خل.
- باكيت من الفانيليا.
- 2 ونصف كوب دقيق (314 جرام).
- 2 معلقة كبيرة نشا (16 جرام)
- ربع معلقة صغيرة بيكربونات صوديوم (2.5 جرام).
- باكيت من البيكنج بودر.
- ربع معلقة صغيرة ملح (2.5 جرام).
الحشوة
- 2 تفاحة كبيرة.
- ربع كوب سكر بودرة (30جرام).
- 2 معلقة صغيرة قرفة.
- صوص توفي.
طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة
- في البداية نحضر صوص التفاح نقوم بتقشير التفاح وتقطيعه إلى حلقات متساوية.
- نضع طاسة على النار ونقوم يوضع التفاح و ربع كوب من السكر القرفة على نار متوسطة حتى يتكرمل الصوص ويذوب السكر ويأخذ اللون الذهبي.
- نرفعه من على النار ونتركه حتى يهدأ قليلًا.
- نأتي بقالب الكيك ونقوم بدهن الزيت بداخله ورشه من الدقيق ونقوم بسكب صوص التفاح في قاع القالب.
- بعد ذلك نبدأ في تحضير الكيك و نقوم بوضع البيض والفانيليا والخل الأبيض في الخلاط الكهربائي و نقوم بضرب البيض جداً لمدة 5 دقائق حتى يتغير لونه إلى لون فاتح.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب و نستمر في ضرب المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا.
- ثم نضيف السكر و نقوم بضربه مع المكونات حتى يذوب السكر مع البيض و الحليب تماماً.
- نضع الزيت على الخليط ونقوم بضربه مع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بوضع المكونات الجافة في وعاء كبير ويفضل نخل هذه المكونات الجافة أولاً من الدقيق و النشا والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم.
- نخلط كافة هذه المكونات ثم نسكب خليط البيض عليه مع التقليب حتى يذوب أثر الدقيق مع الخليط.
- ثم نسكب خليط الكيك على صوص التفاح ونساوي وجه الكيك.
- ندخل الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الكيك من الفرن ونتركه حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتوزيع صوص التوفي وبالصحة والهنا.