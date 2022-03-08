الدكتور في بيتك..مشروب سحري جبار يقوي الذاكرة ويعالج الزهايمر ويعالج مشكلة النسيان وخاصة للأطفال

مشروب سحري جبار يقوي الذاكرة ويعالج الزهايمر ويعالج مشكلة النسيان وخاصة للأطفال، الآن في عصرنا نجد الكثير الذين يتعرضون للزهايمر مع مرور الوقت وقد تجد في بعض الأحيان أشخاص صغار السن يتعرضون له، كما أصبحت قلة التركيز شئ منتشر حولنا، أحمي نفسك من التعرض له عن طريق مشروبات سهلة وسريعة التحضير ومعروفة متوفرة في كل مكان، بعضها قد يجعلك مذهول ولكن نتيجته فعالة جدًا وذلك تم إثباته من خلال دراسات عديدة.

مشروب سحري جبار يقوي الذاكرة ويعالج الزهايمر

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الماء لزيادة التركيز والحماية من الزهايمر

قد تكون معلومة غريبة بالنسبة لك ولكنها صحيحة، الماء له تأثير كبير في زيادة التركيز وتساعد مع مرور الوقت في الحماية من التعرض للزهايمر، يرجع ذلك بسبب كون الدماغ تتكون تقريبا من نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 75% منها.

قم بأتباع بعض الأنظمة الصحية لشرب الماء للحماية من التعرض للزهايمر، مثل شرب كوب من الماء بمجرد الإستيقاظ وشرب أكثر من لتران خلال اليوم.

القهوة والشوكلاتة لزيادة التركيز

من لا يعلم مدى تأثير القهوة في زيادة التركيز، فجميعنا نعتمد عليها في حالة التعب أو الإرهاق، ولكن الغير معروف عنها أنها تحتوي على مركب يساعد في حماية العقل من التعرض للزهايمر.

قم بتناول كوب واحد فقط في اليوم منها وشاهد النتيجة، تزيد من تركيز الفرد خلال مهامه اليومية وتعمل على الوقاية من الزهايمر على المدى البعيد.

مشروب الشوكولاتة نفس تأثير القهوة ولكن بنتيجة أقل تأثيرًا، يحتوي كلاهما على مادة الكافيين التي تقوم بتلك التأثيرات وهي زيادة التركيز والوقاية من التعرض للزهايمر، لكن وجودها في مشروب الشوكولاتة أقل تركيزًا من القهوة.

عصير يقي من التعرض للزهايمر

هناك بعض أنواع الفاكهة التي تساعد في الوقاية من التعرض للزهايمر، حيث أنها تزيد وقد أثبتت الدراسات مدى نتائج تلك الفاكهة في الحماية من التعرض للزهايمر.

مكونات عصير البرتقال يحمي من ضعف الذاكرة

عصير برتقال.

توت بري.

عصير أفوكادو.

طريقة تحضير مشروب يقوي الذاكرة