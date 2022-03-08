هتعمليه وانتي مغمضة.. خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبز بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح لكل أنواع الساندوتشات

خبز التورتيلا من انواع الخبز المنتشرة بكثرة في العديد من البلاد العربية وخاصة بلاد الشام وهو عبارة عن خبز رقيق جدا وطري ويمكن استخدامه مع العديد من الحشوات, ويعتقد الكثير انه من الصعب تحضير خبز الصاج في البيت والحصول على نتيجة مثل المطاعم لانه يحتاج الي عجن والكثير من الخطوات لتحضيره ولكن مالا يعرفه الكثير انه يمكن تحضير خبز التورتيلا في البيت بسهولة دون الحاجة الي العجن لمدة طويلة, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تجهيز خبز التورتيلا في البيت بسهولة والحصول على طعم مثل المطاعم.

ما هي مقادير عمل خبز التورتيلا

ثلاث اكواب من الدقيق.

معلقة خميرة.

معلقتين من السكر.

نصف معلقة ملح.

كوب ماء دافئ.

كيفية عمل خبز التورتيلا بدون عجن في البيت

خبز التورتيلا من أفضل الوصفات التي يمكن تحضيرها في البيت دون الحاجة الي العجن او استخدام الفرن, ويمكن تحضيره بسهولة كالتالي:-