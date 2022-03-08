نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليه وانتي مغمضة.. خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبز بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح لكل أنواع الساندوتشات في المقال التالي
خبز التورتيلا من انواع الخبز المنتشرة بكثرة في العديد من البلاد العربية وخاصة بلاد الشام وهو عبارة عن خبز رقيق جدا وطري ويمكن استخدامه مع العديد من الحشوات, ويعتقد الكثير انه من الصعب تحضير خبز الصاج في البيت والحصول على نتيجة مثل المطاعم لانه يحتاج الي عجن والكثير من الخطوات لتحضيره ولكن مالا يعرفه الكثير انه يمكن تحضير خبز التورتيلا في البيت بسهولة دون الحاجة الي العجن لمدة طويلة, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تجهيز خبز التورتيلا في البيت بسهولة والحصول على طعم مثل المطاعم.
ما هي مقادير عمل خبز التورتيلا
- ثلاث اكواب من الدقيق.
- معلقة خميرة.
- معلقتين من السكر.
- نصف معلقة ملح.
- كوب ماء دافئ.
كيفية عمل خبز التورتيلا بدون عجن في البيت
خبز التورتيلا من أفضل الوصفات التي يمكن تحضيرها في البيت دون الحاجة الي العجن او استخدام الفرن, ويمكن تحضيره بسهولة كالتالي:-
- في البداية يتم عمل اختبار الخميرة وحيث يوضع معلقة من الخميرة ومعلقة من السكر, وربع كوب ماء دافئ وبعد ذلك يتم تقليب المكونات حتى تذوب وتترك عشر دقائق.
- يتم نخل الدقيق يوضع عليها معلقة سكر ومعلقة ملح ويضاف عليه خليط الخميرة ويقلب المكونات معا حتى يختفي الدقيق.
- يتم دهن العجينة زيت وتغطي وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر.
- يتم تقطيع العجينة كور صغيرة وترص على سطح مرشوش دقيق وبعد ذلك البدء في فرد العجينة.
- يتم فرد العجينة بحيث يكون سمكها خفيف, ويتم تسخين طاسة على النار ويوضع بها الخبز ويقلب الخبز على كل جهه حتى يصبح لونه ذهبي.
- يجب تغطيه الخبز فور طهيه حتى لا ينشف, ويترك حتى يبرد ويمكن استخدام عيس التورتيلا في عمل الكثير من الوصفات الحلويات او الشاورما.
- يمكن استخدام خبز التورتيلا في عمل سندويتشات الشاورما عن طريق حشوة بشاورما الفراخ.
- توضع الحشو في الخبز ويضاف عليها الجبن الموتزيريلا ويتم وضعه في طاسة بها معلقة من الزبدة, ويتم تقليبه على كل وجه حتى يأخذ لون ويتماسك, ويقدم.