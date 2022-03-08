كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر بكريم بانثينول من المهم أن يتم من خلال الاتباع لخطوات تطبيق صحيحة، بعد أن يتم التحضير بطريقة بسيطة للخليط، والذي يعد من بين أقوى التركيبات الطبيعية، والتي من خلالها يكون من السهل على كل من ترغب في أن تقوم بفرد شعرها أن تستخدمها للحصول على الشعر ناعم تماما وخالي من تواجد أي تجاعيد، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نوضح المزيد عن أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تدخل مع البانثينول في عمل تلك الخلطة المثالية والوصفة الممتازة لذوات الشعر الخشن ممن تعانين التجعد وإليكم مقدار الوصفة كاملا وطريقة إعداده وتطبيقه على الشعر.

مكونات خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

فرد الشعر بالكريم المميز بانثينول من بين لخلطات قوية الأثر على خصلة الشعر، وقد أفادت مختلف السيدات ممن قمن بتجريب تلك الوصفة أنها خلطة مثالية لكل من تعاني الخشونة في الشعر كما أنها تعالج حالة ضعف الشعر، والتقصف والجفاف، ومن خلال بعض المكونات البسيطة، من الممكن أن تقومي بالتحضير السريع للخليط واتباع خطوات التحضير القادمة، لا بد وأن تتوفر مجموعة من المقادير الأساسية لتلك التركيبة، والتي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من كريم بانثينول.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة من الخل.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

لفرد الشعر بكل سهولة ومن خلال تلك التركيبة يمكنك اتباع ما يأتي في الخطوات القادمة: