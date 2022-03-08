كنز رباني في بيتك امسحي بها 5 دقائق تبيض الوجه ستصبح بشرتك كطفلة كل من نظر إليك ينبهر

تحتاج البشرة إلى الإهتمام المستمر والتخلص من البقع الداكنة والآثار التي تظهر على البشرة بسبب العديد من العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس أو تناول الأطعمة التي تسبب ظهور بعد البقع على البشرة أو تأثر البشرة بشكل او بآخر، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض وتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة الموجودة على البشرة وفي نفس الوقت هذه المنتجات طبيعية ولا تسبب أي أضرار جانبية على عكس المنتجات التي تحتوي على مواد ‏كيميائية، يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على البشرة حتى لو كان لها نتيجة كبيرة في التفتيح، خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد أحد وصفات تفتيح البشرة ومكونات هذه الوصفة.

مكونات وصفة تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

فيما يلي سنتحدث عن مجموعة من المكونات التي ‏نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من التجاعيد والبقع السوداء المنتشرة في الوجه والمكونات التي نحتاج إليها هي:

ملعقة كبيره نشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة حليب مجفف.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

1\2‬ ملعقة من عصير الليمون.‬

طريقة إعداد خلطة تفتيح