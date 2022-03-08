كنز رباني في بيتك امسحي بها 5 دقائق تبيض الوجه ستصبح بشرتك كطفلة كل من نظر إليك ينبهر

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تحتاج البشرة إلى الإهتمام المستمر والتخلص من البقع الداكنة والآثار التي تظهر على البشرة بسبب العديد من العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس أو تناول الأطعمة التي تسبب ظهور بعد البقع على البشرة أو تأثر البشرة بشكل او بآخر، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض وتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة الموجودة على البشرة وفي نفس الوقت هذه المنتجات طبيعية ولا تسبب أي أضرار جانبية على عكس المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية، يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على البشرة حتى لو كان لها نتيجة كبيرة في التفتيح، خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد أحد وصفات تفتيح البشرة ومكونات هذه الوصفة.
مكونات وصفة تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد
فيما يلي سنتحدث عن مجموعة من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من التجاعيد والبقع السوداء المنتشرة في الوجه والمكونات التي نحتاج إليها هي:
- ملعقة كبيره نشا.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة حليب مجفف.
- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.
- 1\2 ملعقة من عصير الليمون.
طريقة إعداد خلطة تفتيح
- أولا نحتاج إلى غسل الوجه جيدا والتخلص من الزيوت التي تكون المتراكمة على الوجه حتى يستطيع الوجه امتصاص الفوائد الموجودة في الخليط.
- بعد ذلك نحضر وعاء كبير نضع فيه ملعقة نشا وزبادي والحليب المجفف وعصير الليمون.
- ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدا حتى يصبح لدينا كريم.
- بعد ذلك نبدأ في توزيع هذا الكريم على جميع مناطق البشرة خصوصا المناطق التي تحتوي على بعض البقع الداكنة.
- في الخطوة التالية يكون الكريم جاهز يتم استخدام هذا الخليط على الوجه وهو طازج .
- بعد ذلك يترك الخليط لمدة 1\2 ساعة تقريبًا حتى يجف ثم يتم غسل الوجه جيدًا باستخدام الماء والغسول.
- بعد أن يتم استخدام الخليط يتم غسل الوجه جيدًا باستخدام الماء والغسول المناسب، بعد ذلك يتم ترطيب البشرة جيدا قبل النوم.
- بعد مرور أسبوع تقريبا على استخدام هذا الخليط، نلاحظ النتيجة النهائية الفعالة على البشرة والتخلص من البقع الداكنة وآثار حب الشباب.