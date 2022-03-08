مصيبة أن تحرم نفسك منه.. المشروب المعجزة لتقوية المناعة وعضلة القلب وعلاج انسداد الشرايين المسدودة في 3 أيام

تعتبر الأكلات السريعة الفاست فود، وهي الأكلات المشبعة بالكثير من السكريات والدهون تكون من أخطر الأكلات علي القلب؛ لأنها تؤدي إلى إرتفاع نسبة الكولسترول بالدم، مما يؤدي إلى كثير من تراكم الدهون علي جدار الشريان، ويسبب لا قدر الله إلى انسدادها، وحدوث ما يعرف (مرض تصلب الشرايين) وهو مرض يمنع تدفق الدم إلى الجسم، والذي يؤدي في النهاية إلى أمراض القلب الخطيرة والسكتات الدماغية، والتي تسبب الموت في الحال، وعلى الرغم من وجود الكثير من أدوية الكوليسترول إلا أن هناك وصفات تعمل على خفض الكوليسترول في الدم، والمحافظة على صحة القلب. وتتميز هذه الوصفة أنها مكونة من ثلاثة مكونات.

مشروب تقوية المناعة للجسم

المكونات

مقدار ثماني حبات من الليمون.

مقدار ثماني حبات من الثوم.

مقدار ثماني حبات من الزنجبيل (الذي يكون

حجمه ما بين اربع او خمس سم).

طريقة التحضير

نقوم بجلب الليمون وغسله تحت الماء ثم نقوم بتقشيره وتقطيعه الى عدد من الشرائح الرفيعة ونتركه، ثم نقوم بجلب الزنجبيل ونقوم بتقطيعه، وناتي بالثوم ويتم تقشيرة وفرمه جيدا، ونقوم ويوضع علي النار لمده لاتقل عن عشر دقائق، وبعد ذلك نقوم بوضع جميع المقادير في الخلاط ونقوم بضربها جيدا.

وفي إناء متوسط الحجم نقوم بوضع المزيج على النار هادئه مع مقدار أربع لترات ماء (ويفضل من الفلتر)، حتي يختلط المزيج ويصبح سميكا إلى حد جيد. وبعد ذلك نقوم بترك المزيج حتى يصبح باردا، ويوضع في اناء زجاجي ويغطى ليتم حفظه.

طريقة الاستخدام

يفضل شرب المزيج على الريق بمقدار كوب قبل تناول الإفطار بحوالي ساعتين، مع المداومة على لعب الرياضة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

فوائد شرب المكونات على تقوية المناعة و انسداد الشرايين