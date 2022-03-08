نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 3 دقائق أعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات بطعم أحلي من محلات البيتزا المشهورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجبن الموتزريلا من افضل انواع الجبن التي يمكن استخدامها مع العديد من الاكلات وهي ايطالية الاصل, ويتم استخدامها مع البيتزا حيث تعطي لها مذاق خاص, ولكنها قد تكون مرتفعة السعر نسبيا, ويبحث الكثير عن طريقة تحضيرها في البيت وذلك لتوفير تكلفة شراؤها بمبالغ, وتحضير الجبنة الموتزريلا في البيت سهل جدا ولكنه يحتاج الي بعض الخطوات الدقيقة للحصول على نتيجة جيدة, وخلال هذا المقال سنعرض طريقة تحضير الجبن الموتزريلا في البيت بسهولة مثل المطاعم وافضل.

كيفية تحضير الجبن الموتزريلا في البيت بأسهل الخطوات

الجبن الموتزريلا لا تحتاج الي مكونات كثيرة لتحضيرها فقط لتر من الحليب الكامل الدسم وربع كوب خل ومعلقة ملح ويتم تحضيرها البيت بسهولة كالتالي:-

يوضع الحليب على النار حتى يغلي وبعد ذلك يضاف عليه الخل ويقلب.

سيلاحظ تكون كتل في الخليط ويتم التحول الي جزء مثل الماء وجزء مثل العجينة.

يتم تصفيه الخليط باستخدام قطعة من القماش النظيفة ويتم عقد القماش على الجبن ويوضع عليها اي اداة ثقيلة وتوضع في مصفاة وتترك حتى تتخلص من السوائل الموجودة بها, ويترك ليلة كاملة.

يضاف على الماء الذي تم تصفيته من الخليط معلقة من الملح وتوضع به الجبن بعد ان تصبح قطعة واحدة.

يرش على الجبن كمية من الملح ويمكن تقطيعها او حفظها كما هي في عبوات محكمة الغلق.

كيفية عمل اصابع الموتزريلا في البيت مثل المطاعم

اصابع الموتزريلا المقرمشة من المقبلات التي تقدم مع العديد من الاكلات في المطاعم ويرغب الكثير في تحضيرها في البيت مثل المطاعم وذلك من خلال الخطوات التالية:-

يتم تقطيع الجبن الموتزريلا اصابع سمكها متوسط.

في اناء توضع كمية من البقسماط ويضاف عليه كمية من الملح والفلفل الاسود.

في اناء اخر يضاف معلقتين من الدقيق ورشة ملح.

يتم تحضير البيض بخفق بيضة مع معلقة فلفل اسود ويقلب جيدا.

يوضع اصابع الموتزريلا في الدقيق وبعد ذلك في البيض وبعد ذلك في البقسماط وبعد ذلك توضع في الزيت حتى تتحمر ويتم اخراجها على مناديل وتقدم.

لمي تحصلين على جبنة موتزيلا أصلي يجب عليكي أتباع الخطوات الصحيحة المطاعم والتي يتم تحضيرها في مطاعم البيتزا المشهورة فيمكنك تحضير الجبن الموتزريلا بسهولة في البيت في دقائق باستخدم الحليب فقك تحصلي على كيلو جبنة موتزيلا فمن المتوقع أن سعر الجبنة يكون غالي جدا لذلك لكي تتخلص من هذا الأمر سحب عليكي اتباع بعض الخطوات ا