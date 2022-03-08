نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض ونقاء بشرة الكوريين اتحداكي ان لم يبيض بشرتك بخلطة كورية سحرية لتبييض وإزالة البقع من البشرة في المقال التالي
الوجه الأبيض المشرق حلم جميع النساء في مختلف أنحاء البلاد، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن البشرة البيضاء تكون جذابة جدا وتلفت الأنظار وهذا ما تبحث عنه بعض النساء، فتقوم باستخدام العديد من مستحضرات التجميل من أجل الحصول على النتائج المرجوة، الكوريات لديهم بشرة بيضاء ومشرقة جدا، وترغب معظم النساء في معرفة السر وراء ذلك.
ماسك كوري لتبييض الوجه
كما نعلم جميعا النساء الكوريات تقوم بصنع الماسكات الطبيعية من أجل بشرتها وشعرها ويوجد الكثير من الماسكات الكوريه الطبيعيه التي تعمل على تبييض البشرة ومن ضمنها ماسك الارز.
ماسك الارز
من المعروف أن الارز له سر عجيب جدا في تبييض البشره وتفتيحها بالإضافة الى ذلك العنق والكوعين والقدمين،في الارز الابيض هو سر جمال الكوريات ولك يا عزيزتي وصفه ماسك الارز الابيض بكل تفاصيلها علاوة على ذلك هي مضمونه وجميله جدا في تبييض جميع اماكن الجسم المختلفة وطرق والمكونات بالتفصيل كما يلي:
المكونات
- كوب من الأرز الأبيض.
- خمس مرات من ماء الورد
- وعقل خلط المكونات
طريقة التحضير والاستعمال
- في البداية يتم نقع كوب الارز لمدة ساعة في كميه مناسبه من الماء
- بعد ذلك يتم تصفيات الماء من الارض وضعه في وعاء على جنب
- يتم فرد الأرز حتى ينشف تماما ثم يتم طحنه
- في وعاء صغير يتم خلط كمية من مسحوق الأرز ويضاف لها ماء الورد بالإضافة إلى ذلك كمية من ماء الأرز المنقوع حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط كريمي
- بواسطة الغسول المناسب يتم غسل البشره جيدا ثم تنشيفها وترتيبها بماء الورد
- بعد ذلك يتم اخذ كميه من ماسك الارز الكوري و فردها على الوجه وتركها لمدة تتراوح بين نصف ساعه الى ساعه الا ربع أو لحين يجف الخليط
- بعد ان يجف الخليط يتم فرق جيران وبلطف من على الوجه ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد ويجفف جيدا ويرطب بماء الورد مرة اخرى.
- يتم استخدام ماسك الارز الكوري لتبييض اي منطقة غامقة في الجسم بمعدل ثلاث مرات في الاسبوع وفي غضون شهرين سوف تختفي اي بقع سمراء في الجسم.