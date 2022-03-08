سر بياض ونقاء بشرة الكوريين اتحداكي ان لم يبيض بشرتك بخلطة كورية سحرية لتبييض وإزالة البقع من البشرة

الوجه الأبيض المشرق حلم جميع النساء في مختلف أنحاء البلاد، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن البشرة البيضاء تكون جذابة جدا وتلفت الأنظار وهذا ما تبحث عنه بعض النساء، فتقوم باستخدام العديد من مستحضرات التجميل من أجل الحصول على النتائج المرجوة، الكوريات لديهم بشرة بيضاء ومشرقة جدا، وترغب معظم النساء في معرفة السر وراء ذلك.

ماسك كوري لتبييض الوجه

كما نعلم جميعا النساء الكوريات تقوم بصنع الماسكات الطبيعية من أجل بشرتها وشعرها ويوجد الكثير من الماسكات الكوريه الطبيعيه التي تعمل على تبييض البشرة ومن ضمنها ماسك الارز.

ماسك الارز

من المعروف أن الارز له سر عجيب جدا في تبييض البشره وتفتيحها بالإضافة الى ذلك العنق والكوعين والقدمين،في الارز الابيض هو سر جمال الكوريات ولك يا عزيزتي وصفه ماسك الارز الابيض بكل تفاصيلها علاوة على ذلك هي مضمونه وجميله جدا في تبييض جميع اماكن الجسم المختلفة وطرق والمكونات بالتفصيل كما يلي:

المكونات

كوب من الأرز الأبيض.

خمس مرات من ماء الورد

وعقل خلط المكونات

طريقة التحضير والاستعمال