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عمر شويل - جدة بكل أسرارها وتكاتها أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بطعم طري ولذيذ بطريقة أشهر محلات الحلويات - ثقفني
توجد انواع كثيرة جدا من الحلويات ومن ضمن هذه الأنواع هي الكنافة حيث أنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ وعادة نجد عدد كبير من السيدات يقومون بعمل الكنافة في شهر رمضان الكريم، ولكن نجد عدد آخر يقومون بعملها في أي وقت من الأوقات فمن الممكن أن نقوم بحشو الكنافة بالعديد من الحشوات المختلفة، فمنها المكسرات المجروشة أو بالبندق فقط ورشة من جوز الهند أو يتم حشوها بالمهلبية أو بالكاسترد أو بالقشطة وغير ذلك الكثير، ولكن الطعم المحبب لدي كل الأشخاص وبالتحديد صغار السن هي التي يتم حشوها بالقشطة فهي تكون مقرمشة ولها طعم رائع.
مكونات الكنافة بالقشطة
- نصف كيلو من الكنافة.
- كمية مناسبة من الزبدة والسمنة البلدى.
- كوبان كبيران من الكريم شانتيه.
- كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل المثلج.
- ملعقتان كبيرتان من القشطة.
- كوبان كبيران من السكر.
- كوب واحد كبير ونصف من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
- يتم تجهيز الشربات في البداية وهذا من خلال إحضار وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر ونضيف إليه كوب واحد كبير ونصف من الماء.
- ثم نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونتركهم على النار حوالي ربع ساعة تقريبا ثم يتم رفعه ونتركه جانبا حتى يبرد.
- وبعد ذلك يتم تجهيز القشطة فنحضر إناء عميق ونضع به كوبان كبيران من الكريم شانتيه وقومي بإحضار مضرب البيض الكهربائي ثم نضيف كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل ويفضل أن يكون مثلج ويتم تشغيل المضرب.
- ولكن لابد من وضع الحليب تدريجيا مع الإستمرار في الخلط للحصول على قوام كثيف وكريمي وبعد ذلك نضع ملعقتان صغيرتان من القشطة ويتم تقليبها ووضعها في الثلاجه لكي تتماسك.
- ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ونقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به الكنافة ونضيف إليها كمية من الزبدة والسمنة المذابة.
- ويتم فرك الكنافة مع السمنة جيدا ونضع نصف كمية الكنافة في الصينية والكمية المتبقية نضعها في صينية أخرى تكون بنفس المقاس ويتم دهنها.
- ونقوم بإدخال الصينيتين في الفرن ونتركهم حتى يكونوا باللون الذهبي ويتم إخراجهم ونضيف إليهم كمية من الشربات البارد وعندما تبرد نضعها في الثلاجه.
- وبعد مرور ساعة أو أكثر يتم إخراجهم ونضيف خليط القشطة على صينية واحدة منهم ثم نضع طبقة من الكنافة التي توجد في الصينية الأخرى.