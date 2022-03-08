بكل أسرارها وتكاتها أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بطعم طري ولذيذ بطريقة أشهر محلات الحلويات

توجد انواع كثيرة جدا من الحلويات ومن ضمن هذه الأنواع هي الكنافة حيث أنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ وعادة نجد عدد كبير من السيدات يقومون بعمل الكنافة في شهر رمضان الكريم، ولكن نجد عدد آخر يقومون بعملها في أي وقت من الأوقات فمن الممكن أن نقوم بحشو الكنافة بالعديد من الحشوات المختلفة، فمنها المكسرات المجروشة أو بالبندق فقط ورشة من جوز الهند أو يتم حشوها بالمهلبية أو بالكاسترد أو بالقشطة وغير ذلك الكثير، ولكن الطعم المحبب لدي كل الأشخاص وبالتحديد صغار السن هي التي يتم حشوها بالقشطة فهي تكون مقرمشة ولها طعم رائع.

مكونات الكنافة بالقشطة

نصف كيلو من الكنافة.

كمية مناسبة من الزبدة والسمنة البلدى.

كوبان كبيران من الكريم شانتيه.

كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل المثلج.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

كوبان كبيران من السكر.

كوب واحد كبير ونصف من الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة