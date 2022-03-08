الوصفة الهندية المعجزة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف وجعله حرير وانسيابي أقوي بديل للكيراتين

من المعروف أن الشعر الخشن يعد من المشاكل الكبيرة التي تواجه العديد من الفتيات التي تعاني منه لأن الشعر الناعم يعتبر زينة بالنسبة للمرأة وهو الذي يجعلها تشعر بأنوثتها ويكون مصدر سعادتها ويعطيها الثقة في نفسها، على العكس أن الشعر الخشن يجعلها تشعر بالخجل وترغب في عدم خروجها من المنزل نهائيا ولكن نجد عدد كبير من الفتيات يستخدمون مكواة الشعر أو السشوار لتنعيم وفرد الشعر الخشن، ولكن هذه الطريقة لا تكون صحية على الشعر بسبب الحرارة الشديدة التي يتعرض لها الشعر فبالتالي يحدث جفاف للشعر وتوجد به مشكلات عديدة فيحدث له تساقط وتقصف لأطرافه.

فكل هذه المشاكل يصعب علاجها بسهولة لذلك لابد من أن نتجنب إستخدامهم بشكل نهائي ولكي نحصل على شعر ناعم والتخلص تماما من الشعر الخشن، يمكننا أن نستخدم بعض كريمات تنعيم الشعر أو الشامبوهات التي تساعد على ذلك ولكن كل هذه الأشياء لا يمكنها أن تعمل علي تنعيم الشعر الخشن بل أن يكون لها أضرار سلبية جدا، لذلك من الأفضل أن نقوم بإستعمال وصفة طبيعية فهذه الوصفة قد تحتوي على عدة زيوت طبيعية تفيد الشعر وتغذيه بشكل كبير ونتيجتها سريعة، حيث أن الهنديات يستخدمون هذه الوصفة وهي وصفة زيت الزيتون فهذا الزيت له القدرة على فرد الشعر بكل سهولة.

من الممكن تحضير خلطه طبيعيه من زيوت طبيعية تعطى نعومة وفرد للشعر الخشن، أولا نحضر 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من زيت اللوز المر وملعقة كبيرة من زيت الحشيش الاصلي وملعقة كبيرة من زيت الصبار، تخلط المكونات جيداً ثم تستخدم على الشعر يوم بعد يوم للحصول على شعر ناعم ورطب كما أنه يساهم فى تغذية وتقوية الشعر لتصبح أكثر قوة وكثافة .

مكونات خلطة زيت الزيتون لتنعيم الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

طريقة عمل خلطة زيت الزيتون لتنعيم الشعر