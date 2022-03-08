قناع الأرز الياباني لتبييض البشرة / وصفة سحرية لتفتيح البشرة في وقت قصير

نتناول اليوم مع زوارنا الكرام أفضل خلطة لتبييض الوجه في يومين كما تعمل على توحيد اللون من من تعاني من اسمرار البشرة في بعض مناطق الوجه عليكي باتباع الوصفات التالية، فتساعد الوصفات الطبيعية على تغذية البشرة، كونها تحتوي على عناصر مفيدة وآمنة تماماً، وذلك بالطبع بعكس الكريمات التي تباع في الكثير من منافذ مستحضرات التجميل، وبالرغم من ثمنها الباهظ إلا نجد لها دوما آثار جانبية ترهق البشرة وتتسبب في ظهور الندوب والبثور وكذلك البقع الغامقة والتصبغات، ولذلك أصبح الجميع يتجه إلى الخلطات الطبيعية التي تمنحك نتيجة فعالة في تبييض الوجه والجسم بالكامل، فدعونا بالسطور التالية نتطرق إلى مجموعة مميزة من الوصفات تبييض الوجه واليدين.

تبيض الوجه في 5 دقائق بالطماطم

حين استعمال تلك الوصفة ستحصلين على نتيجة مبهرة في تبييض الوجه في 5 دقائق بالطماطم فهي من أقوي الوصفات المجربة والناجحة، ومع دمجها بالنشا الذي يقوم بدوره المذهل في ازالة الاسمرار من على الجلد ستتتضاعف النتيجة.

المكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق اانشا.

نصف حبة من الطماطم.

طريقة تطبيق الوصفة

نقوم بتحضير نصف حبة الطماطم. نضع النشا في طبق صغير الحجم. نغمس حبة الطماطم في وعاء النشا. نقوم بتمرير الطماطم بالنشا على الوجه بالكامل والرقبة واليدين. ننتظر حتي مرور ساعة. يشطف المزيج بالماء الفاتر، وتكرر الوصفة ثلاثة مرات من كل أسبوع. كما يمكن هرس حبة الطماطم وخلطها بكمية النشا وتوزيع الخلطة على الوجه والأماكن المراد تفتيحها.

تبيض الوجه في 5 دقائق بالعسل

تبيض الوجه في 5 دقائق بالعسل هو أكثرما ننصح باستخدامه للحصول على بشرة أكثر بياضا ونقاء، فالعسل يحتوي على الكثير من الخصائص المفيدة للبشرة ومن أهمها تغذية وترطيب البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل النقي.

ملعقة من الليمون.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة