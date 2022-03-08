معجزة ربانية بملعقة قرنفل تخلصي من شيب الشعر والشيب المبكر نهائياً وبدون رجعة أستعيدي شبابك من تاني

مشكلة شيب الشعر تعتبر من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء النساء أو الرجال فمن المعروف أن الشعر الأبيض يظهر في بداية سن الأربعينات، ولكن عند ظهوره في سن العشرينات وهي تعد في مرحلة الشباب فقد تعتبر من أكبر المشكلات التي يمكن أن تواجه أي شخص، فعادة قد يشعر الشخص الذي يعاني من مشكلة الشيب بالخجل والإكتئاب لأنهم يشعرون بالتقدم في العمر لأن الشعر الأبيض يدل على الدخول في مرحلة الشيخوخة أو يدل على التقدم في السن، فقد توجد عوامل كثيرة ومتعددة يكون لها دور في وجود الشعر الأبيض ومن ضمن هذه العوامل هي كثرة التدخين وأحيانا يكون بسبب التعب والأرق والسهر.

وأيضا ممكن أن يظهر نتيجة إستعمال كريمات كثيرة ومختلفة النوع على الشعر والتغيير في أنواع الشامبو أو البلسم ولكن السبب الأقوى وراء ظهور الشعر الأبيض هو العامل الوراثي، لذلك يبحث كل شخص عن إخفاء الشعر الأبيض وعدم ظهوره مرة أخرى فنجد عدد منهم يلجأون إلى إستخدام الصبغات الكيميائية، ولكنها لا تكون صحية على الشعر وأن بعد فترة قد يبدأ الشعر الأبيض في الظهور مرة أخرى، ولكن توجد خلطة طبيعية يمكنها أن تخفيه تماما وغير هذا أن لن تعود مشكلة الشيب مرة أخرى.

مكونات خلطة القرنفل لعلاج الشيب

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة القرنفل لعلاج الشيب