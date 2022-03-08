دلكة النشا السحرية لتفتيح وتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله ومن أول أستخدام

حلم كل النساء والفتيات هو الحصول على جسم أبيض لذلك تقوم بإستعمال بعض المنتجات التي تعمل على تفتيح بشرة الجسم ولكن هذه المنتجات تكون ضارة جدا، حيث أنها لا تناسب للمناطق الحساسة بسبب إحتوائها على مواد كيميائية ممكن أن تضر هذه المناطق فهي تجعلها ملتهبة وتجنبا لحدوث هذا الشيء تلجأ أغلبية السيدات إلى إستخدام المواد الطبيعية، فمن أكثر المواد التي تساعد على تبييض الجسم وله القدرة أيضا علي تقشيره والتخلص من خلايا الجلد الميتة هو النشا حيث نقوم بتجهيزه مثل الدلكة.

فيتم دلك الجسم وبعض المناطق الداكنة بإستخدامه فقد يتم تبييض وتفتيح الجسم من خلالها وكذلك تساعد على تقشير الجلد الميت الذي يتراكم بكثرة في بعض المناطق الحساسة والتي يصعب تفتيحها، فمن المعروف أن مسحوق النشا متوافر وموجود في كل منزل فقد نضيف إليه عدد من المكونات الطبيعية التي تتواجد أيضا في كل مطبخ، لذلك تعتبر دلكة النشا إقتصادية وغير مكلفة ولا نحتاج إلى شراء أي شيء من المحلات وغير ذلك أنها دلكة سحرية ومذهلة في نتيجتها، وبعد إستعمالها قد يظهر مفعولها من أول مرة وفي خلال عدة دقائق فقط وتوجد العديد من خلطات النشا التي تعمل على ذلك، فمن خلال هذا المقال سوف نقدم إليكي خلطة منهم فهي الأسرع والأقوي.

من السهل عمل دلكه طبيعية آمنه تماماً على جميع انواع البشرة، فهى تتكون من كوب من النشا وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون و ملعقة كبيرة من بودرة الترمس، وماء الورد، تخلط المكونات جيداً ثم توضع على الجسم مع التدليك للحصول على جسم أبيض خالى من القشرة السمراء والبقع الداكنة، كما أنها تعطى لمعان ونظافة للجسم من اول مره بعد الاستعمال، تكرر عمل الدلكه 3 مرات أسبوعياً .

مكونات دلكة النشا لتبييض الجسم

نصف كوب كبير من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيره الحجم من ماء الورد.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ربع كوب كبير من الحليب السائل الدافئ.

طريقة عمل دلكة النشا لتبييض الجسم