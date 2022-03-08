خبز التورتيلا السريع بدون خميرة أعملي عيش التورتيلا بطريقة مورقة وطرية وبطعم لذيذ

عيش التورتيلا من المخبوزات سهلة التحضير بكل سهولة فهو يشبه العيش السورى وعيش الصاج وتوجد مكوناته بكل سهوله فى كل بيت، فيمكن عمله للإفطار أو العشاء ويمكن حشوه كما ترغبين، فهناك بعض الأطفال يحبونه بالنوتيلا ويمكن استخدامه كبديل للسندوتشات في المدرسة، لذلك سوف نقوم بعمل عيش التورتيلا فى هذا المقال.

طريقة عمل عيش التورتيلا

خطوات تحضير عيش التورتيلا بسيطه وسهله ولا يحتاج فرن، كما أن عيش التورتيلا يمكن أن يأكل حادق مع الجبن والزيتون أو حلو مع شيكولاته النوتيلا أو المربى بالقشطه، فلكى الإختيار فى تناوله كما ترغبين.

مقادير عمل عيش التورتيلا

كوب دقيق.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة كبيرة زيت.

نصف كوب ماء للعجن.

تحضير عيش التورتيلا

نخلط كل من الدقيق والملح والزيت فى وعاء كبير، ثم نضع الماء تدريجياً إلى أن تتشكل عجينه متماسكه نقوم بتغطية العجين بفوطه نظيفه، ونترك العجينه ترتاح عشر دقائق.

نقسم العجينه الى أربع دوائر، وتفرد كل واحدة بالنشابة حتى تصبح رقيقة جداً.

نقوم بتسخين الطاسة غير قابلة للصق، ونأخذعيش التورتيلا ونضعه فى الطاسة الساخنه، ثم نقلبه على الوجه الآخر حتى تحمر.

نكمل بنفس الطريقة باقى العيش.

هذه الكمية تكفى أربع أرغفة من عيش التورتيلا.

حشوة الجبن والزيتون لعيش التورتيلا

المكونات

جبن قريش.

فلفل اخضر مقطع.

زيتون أسود وزيتون أخضر مخلى.

معلقة صغيرة زيت زيتون.

معلقة صغيرة زعتر.

تحضير عيش التورتيلا بالجبن والزيتون

نضع الجبن القريش والفلفل المقطع والزيتون والزعتر وزيت الزيتون فى وعاء ونخلطهم جيداً.

نضع الحشو على عيش التورتيلا ونقوم بلفها رول.

يقدم مع شرائح الخيار والطماطم.

عيش التورتيلا بالنوتيلا

شيكولاتة النوتيلا يحبونها الأطفال كثيراً، وهى تمتاز بطعمها اللذيذ، كما أنها تحتوى على البروتينات المفيدة للجسم وتحتوى أيضاً على الكالسيوم الذى يعمل على بناء أجسامهم، فالنوتيلا من الوجبات الخفيفة التى يحبونها فى كل الاوقات وخصوصاً إذا كانت داخل الساندوتشات اللذيذه.

نضع النوتيلا بداخل عيش التورتيلا، ثم نقوم بلف العيش.

عيش التورتيلا بالمربى والقشطه

المكونات

معلقة مربى بالفراولة أو أى طعم ترغبين فيه.

معلقة قشطه لبانى.

الطريقة

نخلط معلقه المربى مع القشطة ونقوم بفردهم على عيش التورتيلا ونقوم بلف العيش.