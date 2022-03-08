سر نجاح التونة المعلبة أعملي التونة القطع في المنزل بمقادير غير مكلفة بنفس طعم الجاهزة

تعتبر التونة طبق من الأطباق الرئيسية والتي يعشقها الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار لذلك يقومون معظم الأشخاص بشرائها جاهزة من المحلات فتكون على شكل علب، ولكن التونة المعلبة الجاهزة قد تحتوي علي كمية من المواد الحافظة فهذه المواد ممكن أن تضر صحة الإنسان وتصيبه بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطانات وغيره، وغير ذلك أن علب التونة تباع بأعلى الأسعار لذلك تفضل أغلبية الأمهات أن يقوموا بعمل التونة في البيت بدلا من شرائها، فعندما نقوم بعملها لا تكون مكلفة مثلما تكون جاهزة وبجانب هذا فهي تكون مضمونة وصحية.

التونة من أنوع الأسماك التي يعشقها الكثير من الناس ويقومون دائما بشرائها جاهزة في شكل علب من المحلات، فقد يوجد لها العديد من الأنواع ولكن تقوم جميع الأمهات بعملها في المنزل فتكون تكلفتها أقل بكثير من شرائها جاهزة ومن الممكن أن نحتفظ بها في الثلاجه لفترة طويلة جدا من الوقت.

من اطعم أنواع الأسماك البحرية سمك التونة الذى يمكن اعداده داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة التحضير، فإنه يدخل فى العديد من الاكلات منها سلطه التونه فإنها وجبة مفيدة كامله غنية بالبروتين المشبع والزنك وعدة فيتامينات أخرى، فإنه يحتوى على الاوميجا3 المفيد لبناء الجسم وصحة القلب والأوعية الدموية ويمنع الجلطات الدموية ويحسن التقلبات المزاجية ويعطى الاحساس بالراحة النفسية والاسترخاء عند تناوله، فإن ينصح بتناول سمك التونة فى الرجيم الصحي فإنه يساعد على انقاص الوزن الزائد بصورة كبيرة .

مكونات التونة في المنزل

كيلو واحد من سمكة التونة.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

ست ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة عمل التونة في المنزل