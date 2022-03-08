بطريقة فرد جديدة ومورقة توريق أعملي عجينة الكرواسون الفرنسي على أصوله بطريقة ناجحة وهشة وخفيفة

تبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل الكرواسون في المنزل بالطريقة التي نقوم بشرائها من المحلات التجارية الخارجية، حيث نلاحظ أن عندما نقوم بشراء هذا الكرواسون من هذه المحلات نجده بطعم لذيذ ورائع وهش يقبل على تناوله العديد من الناس والأطفال، ويعتبر الكرواسون من المأكولات المتعددة الحشوات التي يمكننا تناولها في العديد من الاوقات حيث يعتبر الكرواسون من المأكولات التي يعتمد عليها الغالبية العظمى من الناس في وجبات الإفطار مع العديد من المشروبات الاخرى مثل العصائر والشاي والحليب.

والبعض الأخر من الناس يقومون بتناوله كسناكس بين الوجبات وكذلك البعض الأخر من الناس يعتمدون عليه في تناولهم له في وجبات العشاء، حيث تقوم العديد من السيدات بشرائه بمختلف الحشوات مثل حشوه بحشوة الجبنة أو حشوه بحشوة الشيكولاتة وغيرها من الحشوات المختلفة العديدة حيث تعمل هذه المحلات على بيعها بأغلى الأسعار لذلك علينا بأن نقوم بالبحث عن بعض الطرق التي تمكننا من عمل الكرواسون في المنزل.

مكونات عجينة الكرواسون الفرنسي

أربعة أكواب من الدقيق.

ثلاث أكواب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

حبتان إثنان من البيض.

كوب واحد ونصف من الزبدة السائلة.

طريقة عمل عجينة الكرواسون الفرنسي