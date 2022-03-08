نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير اقتصادية أعملي كيكة الفانيليا اليومية في المنزل بطعم هش وخفيف ألذ كيك تفطري بيه في المقال التالي
تعتبر الكيك من ألذ أنواع الحلويات وأخفها لأنها لا تحتوي على كميات كبيرة من الحلويات على عكس باقي أنواع الحلويات الأخرى، حيث يمكننا تناول الكيك في العديد من الاوقات المختلفة ومنها البعض من الناس يقومون بتناولها كوجبات أساسية في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب أو العصائر على حسب رغبتك، ونلاحظ أن العديد من الأطفال يقومون بالإقبال على الكيك لأنه يبدو بطعم جميل ورائع، حيث توجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الكيك ومنها كيك الفانيليا وكيك البرتقال وكيك الشيكولاتة وغيرها من الأنواع المختلفة .
من الأطعم التي يمكننا إضافتها على الكيك للحصول على طعم جميل ورائع منها، ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للكيك هو الحصول على كيكة هشة ورائعة إسفنجية ذات طعم جميل، وقد نلاحظ أن الغالبية من الأطفال يقومون بشراء الكيك من بعض المحلات التجارية التي تعمل هذه المحلات على بيعها بإحتوائها على المواد الحافظة التي تعمل على إصابتنا بالعديد من الامراض الخطرة، وكذلك يقومون بشرائها من محلات حلويات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأغلى الأسعار.
مكونات كيكة الفانيليا
- كوبان إثنان ونصف من الدقيق.
- كوب واحد إلا ربع من الزيت.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان إثنان من الفانيليا.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- كوب واحد إلا ربع من السكر.
- رشة ملح صغيرة.
طريقة عمل كيكة الفانيليا
- أحضري وعاء وضعي به البيض مع السكر وقومي بتقليبهما جيدا حتى تتمكني من ذوبان السكر في البيض.
- بعد ذلك قومي بإضافة الزيت مع رشة الملح مع الفانيليا وقلبيه جيدا ثم ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والحليب وقومي بتقليب المكونات حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب الخليط في الصينية وقومي بإدخالها في الفرن واتركيها حتى تنضج، بعد ذلك أخرجيها من الفرن وقومي بتقطيعها وعليكي بتقديمها لتناولها بطعم جديد ومختلف وبطعم شهي مع المشروبات التي ترغبين بها مع الكيك ويجعلكي هذا الطعم تستغنين عن شرائه من المحلات الخارجية.