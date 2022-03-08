رجعي شبابك وتخلصي من الشعر الأبيض والشيب المبكر بدون عودة بمكون سحري منزلي

من أكثر الأمور المزعجة لمعظم النساء بشكل خاص هو ظهور الشعر الأبيض خصوصاً فى مقدمة الرأس، كما أنه لايرتبط ظهور الشعر الأبيض بالسن الكبير، فهناك بعض النساء والرجال أيضاً قد يعانون من هذه المشكلة فى السن الصغير لعوامل وراثية، فهو من الأمور التى تسبب إحراج للشخص وعدم الرغبة فى وجوده، وهناك وصفات طبيعية كثيرة لا تضر بالشعر، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن صبغ الشعر الأبيض.

طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر الأبيض بالحجر الأسود

طرق صبغ الشعر الأبيض كثيرة ومنها الحجر الأسود وكريم الأكسجين، فالحجر الأسود يساعد على صبغ الشعر الأبيض باللون الأسود بطريقة طبيعية، حيث أن الشعر الأبيض يؤرق السيدات خصوصاً عند ظهوره فى سن صغير، وهناك طرق أخرى لصبغ الشعر لألوان أخرى، فيوجد منها صبغ الشعر البنى بالقهوة التى تعطى الشعر اللون البنى الطبيعى، فكل شخص على حسب لون الشعر الذى يناسب مظهره.

المكونات

معلقة صغيرة مطحونة من الحجر الأسود يوجد عند العطارين.

معلقة صغيرة من كريم الأكسجين متواجد فى الصيدليات أو مستحضرات الكوافير.

فرشاه الصبغة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء صغير ونضع الحجر الأسود ومعلقة صغيرة من الكريم وبواسطة المعلقة نقوم بخلط المكونات مع بعض حتى يتجانسوا.

نضع الخليط على الشعر الجاف على أماكن الشعر الأبيض ونضغط عليها بالفرشاة جيداً، حتى تصبح اماكن الشعر الأبيض مغطاه بالصبغه.

نقوم بترك الصبغة لمدة عشر دقائق، ونضع بونيه الصبغه على الشعر حتى لا تسقط الصبغه من على الرأس، ثم نغسل الشعر بالماء جيداً.

نكرر هذه الوصفة عند الحاجة.

طريقة لصبغ الشعر الأبيض بالقهوة

هذه الطريقة لاصحاب الشعر البنى الذين يرغبون بصبغ الشعر الأبيض وإعادة اللون الطبيعى للشعر.

المكونات

معلقتين من الحناء الموجودة عند العطار.

معلقة صغيرة قهوة.

ماء للعجن.

طريقة التحضير