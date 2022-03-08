طرق جهنمية وجديدة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ وبكل سهولة مهما كانت الكمية

يعتبر الثوم من النباتات الطبيعية التى لاغنى عنها فى المطبخ المصرى أو فى مطابخ العالم، فهو يحتوى على فيتامينات مهمة جداً لتقوية المناعة، ومعظم الأكلات ليس لها طعم ومذاق بدون الثوم، ولكن هناك بعض النساء يفضلون شراءه جاهزاً مقشر من الأسواق لصعوبة تقشيره فى المنزل، ولذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طرق لتقشير الثوم بكل سهولة ودون جهد وعناء.

طريقة تحضير وصفة تقشير الثوم بسرعة

هناك عدة طرق طبيعية لتقشير الثوم بسرعة، فالثوم من النبات الطبيعى الذى له نكهه فى جميع الأكلات، فهو يعطى الأكل المذاق الرائع والرائحة اللذيذة، ويتمتع الثوم بفوائد عديدة فهو يقوى المناعة ويعمل على تحسين صحة الإنسان من نزلات البرد، فهو يعد من مستلزمات المطبخ التى تعتمد عليها السيدات فى معظم الأكلات التى تقدمها، فهو لا غنى عنه فى عمل البامية فهو يكسبها المذاق الرائع، كما يدخل مع الكزبرة الناشفة فى عمل الملوخية اللذيذة الذى لا غنى عنه فى مكوناتها، ولكن تجد السيدات صعوبة فى تقشير الثوم، لما له من قشرة خارجية متماسكة وصلبه وعدم تقشيرها بسهولة، ولكن هناك العديد من الطرق التى تستخدم فى تقشير الثوم بسهولة دون الشعور بالإرهاق أو التعب.

تحضير وصفة تقشير الثوم بسرعة بالماء البارد

نحضر وعاء كبير من الماء البارد ونضع بداخله فصوص الثوم التى تريدى تقشيرها، ثم نتركها لمدة نصف ساعه حتى تزيل القشرة الخارجيه من الثوم بسهولة.

بعد نصف ساعه نقشر القشرة الخارجية سوف تلاحظين إخراجها بكل سهولة.

طريقة لتقشير الثوم بسرعة بالماء الدافئ

هذه الطريقه تختلف عن نقع الثوم بالماء البارد فعند استغراق وقت طويل بنقع الثوم سوف يعرضه للسلق، لذلك ننصح بعدم تركه فى الماء الدافئ أكثر من دقائق.

نقع الثوم فى الماء الدافئ لمدة عشر دقائق فقط حتى لا يستوى.

نخرج الثوم من الماء ونقوم بتقشيره بسهولة.

طريقة أخرى لتقشير الثوم بسرعة