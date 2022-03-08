معجزة كريم لبان الدكر لتبييض وشد تجاعيد البشرة في آن واحد أقوي كولاجين منزلي لبشرة أصغر سناً

التجاعيد من أكثر المشاكل التى يعانى منها جميع السيدات خصوصاً بعد سن الأربعين، فالوجه المشدود دون أى تجاعيد قد يمنح البشرة الاشراق والنضارة التى تحلم بيها كل امرأة، وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على شد الوجه دون أى أضرار بالبشرة، بل على العكس فهى تمد البشرة بالنعومه والترطيب، ومن ضمن هذه الوصفات لبان الدكر، ولذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن وصفة لشد الوجه.

تحضير وصفة لشد الوجه بلبان الدكر

لبان الدكر من الوصفات التى تعمل على إزالة التجاعيد وشد البشرة، فهو يعتبر كولاجين طبيعى للبشرة، حيث أن كل مرحله تقدم فى العمر يقل الكولاجين بالبشرة، هناك بعض الكريمات التى تحتوى على الكولاجين ولكن هذه الكريمات تضر البشرة فى المدى البعيد، حيث تعمل على ترهلات البشرة وبالتالى تزيد من التجاعيد، ولكى نحافظ على بشرتنا صحية وشابه يجب أن نستخدم المواد الطبيعية التى لاتضر البشرة بل تفيدها، وليس فقط لبان الدكر يعمل على إزالة التجاعيد، بل يمنحها التفتيح المضاعف والترطيب اللازم للحصول على بشرة نظيفة ومشرقه.

تحضير وصفة لبان الدكر لشد الوجه

المكونات

ربع كوب من لبان الدكر متواجد عند العطارين.

كوب من الماء المغلى.

تحضير وصفة لبان الدكر لشد الوجه

نحضر كوب من الماء المغلى، ثم نقوم بنقع اللبان بداخله ليلة كاملة.

نقوم بتصفية لبان الدكرمن الماء، وسوف نلاحظ لونه تغير إلى اللون الأبيض.

نحضر زجاجة معقمة نظيفة ونضع بداخلها منقوع اللبان.

بواسطه قطعة من القطن مغموسة بمنقوع لبان الدكر، ثم نمسح الوجه بالكامل والرقبه ونتركه لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ،ث الماء البارد لغلق المسام.

نعيد هذه الخطوة يومياً لمدة أسبوع.

نحتفظ بباقى الكمية فى الثلاجة لمدة لا تزيد عن أسبوع.

سوف تلاحظين من اول استخدام لبان الدكر شد الوجه وتفتيح البشرة، فهو يمنحك النضارة والبياض وازاله التجاعيد وشد المسامات التى تظهر على سطح البشرة مما تعمل على تكوين الحبوب والندبات والرؤوس السوداء، فهو يزيل الخطوط الرفيعة التى تظهر على الجبين وحول الفم، كما أنه يساعد فى شد البشرة المترهلة.