وصفة جبارة لتكثيف وتطويل الشعر ووقف التساقط نهائياً وعلاج التقصف من أول أستخدام

من أكثر المشاكل التى يعانى منها جميع السيدات والرجال هى مشكلة تساقط الشعر، فهى مشكلة تؤرق جميع الأفراد، هناك طرق تقليدية تستخدم لمعالجة تساقط الشعر ولكن هذه الطرق لها أضرار على الشعر لما لها من مواد كيميائية تضر ببصيله الشعر، ومن الأفضل الوصفات الطبيعية لما لها من فوائد علاجية للشعر، ولذلك سوف نعرض وصفة لمعالجة تساقط الشعر.

العوامل التي تؤدي لتساقط الشعر

من أكثر الأمور التي تقلق النساء هي تساقط الشعر، ولكن توجد عوامل كثيرة تؤدي الي تساقطة، وهي:

شد الشعر من مقدمة الرأس بطريقة شديدة.

العوامل الوراثية فمن ضمن العوامل التى تؤدى إلى سقوط الشعر هى العامل الوراثي من الأب أو الأم أو الحدين.

الطرق المستخدمة فى تنعيم الشعر كالبروتين والكيرياتين وكل الطرق المستخدمة فى فرد الشعر، سوف تؤدى هذة الطرق إلى سقوط الشعر لأنها تحتوى على مواد كيميائية تضر بالشعر وتتسبب فى سقوطه.

مكواه الشعر باستمرار قد تتسبب أيضاً فى تساقط الشعر وتدمير خصلات الشعر.

بعض الأدوية التى تعالج حبوب الشباب قد تتسبب فى تساقط الشعر.

عدم تناول الأطعمة الغنيه بالبروتين والفيتامينات الموجودة فى الخضروات والفاكهة، فنقص الفيتامين والحديد قد يتسبب فى تساقط الشعر.

غسل الشعر باستمرار كل يوم بالماء والصابون، فتكرار الماء والصابون أو الشامبو يعرضون الشعر للتساقط وإهلاك بصيلات الشعر.

فكل هذه العوامل تؤدى إلى تساقط الشعر وأحياناً الصلع ولابد من علاجها بالطرق الطبيعية التى لا تضر الشعر والأبعاد عن الطرق التى تضر الشعر وتعرضه للتساقط.

تحضير وصفه لتساقط الشعر بالشاى الأخضر

الشاى الأخضر من الوصفات الطبيعية التى تساعد فى نبت الشعر المتساقط، فهو ممتاز فى حل مشكله التساقط، ويتمتع الشاى الأخضر بمواد طبيعية تعمل على كثافة الشعروتقويته ولمعانه.

المكونات

3 باكيت شاى أخضر.

ماء مغلى.

الطريقة