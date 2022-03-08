ب2 كوب زبدة أعملي بسكويت الزبدة الأصلي بمقادير اقتصادية وبطعم مظبوط ودايب دوب

يعتبر البسكويت من اشهي المقرمشات التي يقبل على تناولها العديد من الاطفال والكبار لأنه لذيذ ويبدو بطعم رائع حيث يعتبر البسكويت من المقرمشات التي يمكننا تناولها في العديد من الاوقات مثل تناوله في وجبات الأفطار مع الشاي أو الحليب وغيرها من المشروبات الأخرى المتعددة التي ترغبين بها، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من البسكويت مثل البسكويت بالزبدة أو بسكويت السادة أو بسكويت بالشيكولاتة وغيرها من الأنواع المختلفة الأخرى المختلفة من البسكويت.

حيث يعتبر بسكويت الزبدة من أنواع البسكويت المختلفة اللذيذة التي تبدو بطعم جميل ورائع، حيث تعمل محلات المخبوزات على بيع هذا النوع من البسكويت بأغلى الاسعار لذلك نجد أن القليل من الناس يقومون بشراء هذا البسكويت من هذه المحلات نتيجة لغلو أسعارها، ونجد أن العديد من السيدات يقومون بالبحث عن بعض الطرق التي تعمل على الحصول على بسكويت الزبدة في المنزل بدون تكلفة ولا مجهود.

مكونات بسكويت الزبدة

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب واحد ونصف من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

كوبان إثنان من السكر.

كوبان إثنان من الزبدة.

ثلاث حبات من البيض.

طريقة عمل بسكويت الزبدة