نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب زبدة أعملي بسكويت الزبدة الأصلي بمقادير اقتصادية وبطعم مظبوط ودايب دوب في المقال التالي
يعتبر البسكويت من اشهي المقرمشات التي يقبل على تناولها العديد من الاطفال والكبار لأنه لذيذ ويبدو بطعم رائع حيث يعتبر البسكويت من المقرمشات التي يمكننا تناولها في العديد من الاوقات مثل تناوله في وجبات الأفطار مع الشاي أو الحليب وغيرها من المشروبات الأخرى المتعددة التي ترغبين بها، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من البسكويت مثل البسكويت بالزبدة أو بسكويت السادة أو بسكويت بالشيكولاتة وغيرها من الأنواع المختلفة الأخرى المختلفة من البسكويت.
حيث يعتبر بسكويت الزبدة من أنواع البسكويت المختلفة اللذيذة التي تبدو بطعم جميل ورائع، حيث تعمل محلات المخبوزات على بيع هذا النوع من البسكويت بأغلى الاسعار لذلك نجد أن القليل من الناس يقومون بشراء هذا البسكويت من هذه المحلات نتيجة لغلو أسعارها، ونجد أن العديد من السيدات يقومون بالبحث عن بعض الطرق التي تعمل على الحصول على بسكويت الزبدة في المنزل بدون تكلفة ولا مجهود.
مكونات بسكويت الزبدة
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
- كوبان إثنان من السكر.
- كوبان إثنان من الزبدة.
- ثلاث حبات من البيض.
طريقة عمل بسكويت الزبدة
- أحضري وعاء كبير وضعي به الدقيق مع البيكنج بودر مع الفانيليا والسكر وقومي بتقليبهم جيدا ببعضهما.
- بعد ذلك قومي بإضافة الزبدة مع الحليب والبيض وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها حتى تتمكني من الحصول على عجينة جيدة القوام ومتماسكة.
- بعد الحصول على قوام هذه العجينة، قومي بتركها حتى ترتاح قليلا من الوقت.
- بعد ذلك قومي بتشكيل البسكويت على حسب رغبتك وقومي برص البسكويت بعد تشكيله في صينية بعد دهنها بالسمنة بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على حرارة متوسطة.
- بعد ذلك قومي بإدخال صينية البسكويت في الفرن وأتركيها حتى تنضج وتتمكني من الحصول على اللون الذهبي.
- بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم قومي بتقديمها في طبق تقديم وتناوليه مع المشروبات التي ترغبين بها بأشهى وألذ طعم.