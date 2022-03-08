نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح الكنافة في المنزل أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بطريقة طرية زي الحلواني في المقال التالي
تعتبر الحلويات من ألذ أنواع المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس لأنها تبدو بطعم جميل ورائع ويعمل العديد من الناس على الإقبال على تناولها في العديد من الأوقات المختلفة خاصة الأطفال، وتعتبر الحلويات من المأكولات التي لا يمكننا العيش بدونها لأن الحلويات مصدر مهم لتغذية خلايا المخ بالإضافة إلى أنها تعطي وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم، وكذلك تعتبر الحلويات من المأكولات التي يمكننا تناول منها قدر بسيط حتى لا نصاب بالعديد من الامراض التي تنتج عنها ومنها المرض السكري الذي إذا قومنا بتناول كمية كبيرة من الحلويات ينتج هذا المرض.
وكذلك ينتج مرض السمنة المفرطة التي تسبب العديد من الأزمات النفسية لهؤلاء الفتيات، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها البسبوسة والجلاش والكنافة وغيرها من الأنواع المختلفة المتعددة الأخرى، وتعتبر الكنافة من أكثر الحلويات التي يمكننا عملها بالعديد من الطرق والحشوات المختلفة، حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمل الكنافة بالقشطة أو بالمسكرات أو بالمهلبية وغيرها من الحشوات المختلفة المتعددة الأخرى.
مكونات الكنافة بالقشطة
- كيلو واحد من الكنافة.
- كوبان إثنان من الحليب.
- عبوتان إثنان من القشطة.
- ثلاث أكواب من السمنة النباتي.
- كمية من الشربات.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
- أحضري صينية كبيرة وضعي بها كمية الكناقة وقومي بتفتيتها جيدا وأثناء التفتيت قومي بإضافة السمنة تدريجيا حتى تتشرب الكنافة مع السمنة تماما.
- بعد ذلك قومي بتحضير إناء وضعي به الحليب مع القشطة وقومي بتقليبهما جيدا على النار حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف.
- ثم أحضري صينية وضعي بها نصف كمية الكنافة بعد دهن الصينية بالسمنة وقومي بالضغط عليها ثم ضيفي القشطة وضيفي الطبقة الأخرى من الكنافة مع الضغط عليها مرة اخرى.
- بعد ذلك قومي بإدخالها في الفرن وأتركيها حتى تنضج، بعد ذلك أخرجيها من الفرن وقومي بصب الشربات عليها وأتركيها حتى تتشرب الشربات بعد ذلك قومي بتقطيعها وقومي بتقديمها في طبق تقديم لتناولها بأشهى طعم.