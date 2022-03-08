سر نجاح الكنافة في المنزل أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بطريقة طرية زي الحلواني

تعتبر الحلويات من ألذ أنواع المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس لأنها تبدو بطعم جميل ورائع ويعمل العديد من الناس على الإقبال على تناولها في العديد من الأوقات المختلفة خاصة الأطفال، وتعتبر الحلويات من المأكولات التي لا يمكننا العيش بدونها لأن الحلويات مصدر مهم لتغذية خلايا المخ بالإضافة إلى أنها تعطي وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم، وكذلك تعتبر الحلويات من المأكولات التي يمكننا تناول منها قدر بسيط حتى لا نصاب بالعديد من الامراض التي تنتج عنها ومنها المرض السكري الذي إذا قومنا بتناول كمية كبيرة من الحلويات ينتج هذا المرض.

وكذلك ينتج مرض السمنة المفرطة التي تسبب العديد من الأزمات النفسية لهؤلاء الفتيات، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها البسبوسة والجلاش والكنافة وغيرها من الأنواع المختلفة المتعددة الأخرى، وتعتبر الكنافة من أكثر الحلويات التي يمكننا عملها بالعديد من الطرق والحشوات المختلفة، حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمل الكنافة بالقشطة أو بالمسكرات أو بالمهلبية وغيرها من الحشوات المختلفة المتعددة الأخرى.

مكونات الكنافة بالقشطة

كيلو واحد من الكنافة.

كوبان إثنان من الحليب.

عبوتان إثنان من القشطة.

ثلاث أكواب من السمنة النباتي.

كمية من الشربات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة