كريم لبان الذكر المعجزة لإزالة التجاعيد وترهل الجفون والتخلص من التصبغات لن تصدقي النتيجة

مع تقدم العمر تبدأ التجاعيد بالظهور حول منطقة العين والفم وكريم لبان الذكر أثبت فعاليته الكبيرة في الآونة الأخيرة لأنه يقلل من علامات الشيخوخة ويجعل البشرة مشدودة وخالية من البقع ويساعد أيضا على تطهيرها، واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من أفضل ماسكات لبان الذكر لحل مشاكل البشرة بطريقة أمنة وبمكونات من البيت.

كريم لبان الذكر لازالة التجاعيد

المكونات:

ملعقة كبيرة لبان ذكر.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

3 قطرات من زيت جوز الهند.

كبسولة فيتامينe.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر بولة ونضع بها لبان ذكر ونغمره بماء الورد ويترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نضيف عليه النشا ونقلب. يرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر للحصول على قوام كريمي وعندما يبرد يضاف إليه زيت اللوز وجوز الهند. وأيضا فيتامينe وعندما تتجانس المكونات نحفظها في عبوة زجاج معقمة ونظيفة ثم ندهن البشرة يوميا بهذا الكريم ولمدة أسبوع. ولكن يجب غسل البشرة جيدا بالماء والغسول المناسب مع التدليك حتى تتشرب البشرة الكريم ومع التكرار سوف تلاحظي الفرق.

ماسكات لبان الذكر لتفتيح وشد البشرة

زيت لبان الذكر مع شمع العسل:

المكونات:

10 قطرات زيت لبان الذكر.

ربع كوب زيت الأفوكادو.

ربع كوب زيت جوز الهند.

ملعقة من شمع العسل.

10 قطرات زيت المر.

5 قطرات زيت خشب الصندل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نذوب زيت جوز الهند مع شمع العسل لحين الحصول على خليط متجانس ثم نضيف إليهم جميع المكونات السابقة ونقلب.

يوضع الخليط على الوجه والرقبة وخاصة حول منطقة العين مع التدليك ويترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نغسل الوجه.

يكرر هذا الماسك يوميا لحين الحصول على النتيجة المرغوبة فهو يساعد في الحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد.

ماسك لبان الذكر والأرز المطحون

المكونات:

3 ملاعق أرز مطحون.

2 ملعقة من لبان الذكر المطحون.

2 ملعقة من عصير البنجر.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: