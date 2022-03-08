نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الكفتة المشوية في المنزل مثل المحلات بخطوات سهله وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقه عمل الكفتة حيث تعد من الاكلات اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار ويبحث عن طريقتها الكثير من الأمهات خاصه مع اقتراب شهر رمضان الكريم حيث يهتم الكثير لمعرفه طرقتها الصحيحة و التي سوف نذكرها لكم من خلال هذا المقال كما انها تحتوي علي قيمه غذائية كبيره وتتميز بمذاق رائع أيضا ولها اكثر من طريقه في اعدادها حيث ان هناك الكفتة المشوية علي الفحم و الكفتة المقلية والكفتة التي يمكن يمكن ان يتم تحضيرها في الصينية.

مقادير عمل الكفتة مثل المحلات

تعد طريقه عمل الكفتة سهله وبسيطة للغاية فاذا اردنا اعدادها نحضر نصف كيلو من اللحم المفروم و الخبز البلدي و البصل المبشور ثم نأتي بالبهارات والفلفل الأسود و أيضا الملح و البقدونس المفروم ثم بعد ذالك نأتي بوعاء من الماء ويبلل الخبز به ثم يصفي ومخلطه مع اللحم المفروم والبصل المصفى من الماء ثم يضاف اليه البقدونس والفلفل الأسود والبهارات والملح ونخلطهم جيدا.

طريقه عمل الكفتة في المنزل

بعد ان قمنا بتحضير اللحم وقمنا بفرمه ووضعنا عليه جميع المقادير وخلطناهم جيدا نأتي بأسياخ خشبيه ونضع الكفتة بها من خلال الايد والطماطم و الفلفل اذا اردنا ونتركها علي الفحم او في الفرن حتي تنضج جيدا حيث ان لكل شخص مذاق خاص يحبه فهناك من يحب تحضير الكفتة علي الفحم او في الفرن ثم نحضر وعاء ونضع به البقدونس ونضع الكفتة عليه ويقدم ساخنا.

فوائد الكفتة المشوية علي الفحم

تعد الكفتة المشوية من الاكلات التي لها فوائد كبيره للغاية وبها قيمه كبيره غذائية حيث تساعد الكفتة المشوية علي تنظيم ونقل الاكسجين في كافه انحاء الجسم و تساعد أيضا في منع تكون أي حصوات في المسالك البولية وتساعد أيضا علي نمو الاسنان لان بها كميه كبيره من البروتين الحيواني لذالك هناك اقبال كبير جدا علي المطاعم التي تقدمها لذالك قد قدمنا لكم افضل طريقه في تحضيرها من خلال المنزل مثل المطاعم المشهورة والذي قد قدمناها لكم من خلال هذا المقال.