نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كرات البسبوسة بالقشطة الشهية واللذيذة والصحية بالمنزل وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
كرات البسبوسة بالقشطة تعتبر من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشرقية والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والتي تشتهر في كل محلات الحلويات والمخبوزات والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وذلك لأن البسوسة من الحلويات الشرقية الشهية وهي من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والتي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة، وكما تحتوي علي السعرات الحرارية العالية والتي تساعد الصائمين علي مواصلة يومهم بكل نشاط وحيوية، وكما أن الحلويات تعتبر غذاء المخ وخلاياه بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها يوميا، وهناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات التي يمكننا تناولها في شهر رمضان الكريم وهي البسبوسة أو الكنافة أو الجلاش وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة التي يمكننا تناولها، وتعتبر البسبوسة من ألذ وأروع الحلويات التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الأطفال، كما يمكن أن تقدم بعدة أشكال مثل البسبوسة بالشيكولاتة، أو بالكريمة، أو بالقشطة أو بالمكسرات أو العديد من الإضافات الأخرى، وتعتبر البسبوسة بالقشطة من أنواع الحشوات اللذيذة التي يمكننا تناول البسبوسة بها لأنها تضيف إليها نكهة رائعة، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بشكل مختلف وبطعم رائع تجعلهم يستغنون عن شرائها من محلات الحلويات، التي تعمل على بيعها بأغلى الأسعار وذلك مثل كرات البسبوسة اللذيذة، ويبحثون عن طريقة جديدة لعمل بسبوسة القشطة بها وبطريقة غير الطرق التقليدية وبشكل رائع وجذاب، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية وبأقل تكلفة لعمل أحلي بسبوسة بالقشطة على شكل كرات.
طريقة عمل كرات البسبوسة بالقشطة ومكوناتها
المكونات
- عبوة واحدة من البسبوسة.
- كوب واحد من السمنة البلدي.
- عبوتان من الزبادي.
- ثلاث عبوات من القشطة.
- ربع كوب من الحليب لذوبان القشطة.
- نصف كوب من الحليب لعجن البسبوسة.
- كمية من الشربات.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء كبير وضعي به البسبوسة مع الزبادي والسمنة والحليب السائل تدريجيا حتى تحصلين على عجينة مفككة قليلا ومتماسكة إلى حد ما.
- بعد ذلك قومي بتحضير إناء أخر وضعي القشطة والحليب وقومي بخليطهما حتى تحصلي على قوام كريمي متماسك.
- بعد ذلك عليكي بعمل كرات من البسبوسة وقومي بتجويفها في المنتضف وضعي كمية من القشطة بها وعليكي بتكويرها مرة أخرى.
- بعد ذلك قومي بإدخالها في الفرن في صينية حتى تنضج، بعد نضجها أخرجيها من الفرن وقومي بسقيها بالشربات للحصول على المذاق الحلو.