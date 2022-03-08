أحلي كرات البسبوسة بالقشطة الشهية واللذيذة والصحية بالمنزل وأفضل من محلات الحلويات

كرات البسبوسة بالقشطة تعتبر من أحلي وأطعم أنواع الحلويات الشرقية والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والتي تشتهر في كل محلات الحلويات والمخبوزات والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وذلك لأن البسوسة من الحلويات الشرقية الشهية وهي من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والتي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة، وكما تحتوي علي السعرات الحرارية العالية والتي تساعد الصائمين علي مواصلة يومهم بكل نشاط وحيوية، وكما أن الحلويات تعتبر غذاء المخ وخلاياه بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها يوميا، وهناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات التي يمكننا تناولها في شهر رمضان الكريم وهي البسبوسة أو الكنافة أو الجلاش وغيرها من الأنواع الأخرى المتعددة التي يمكننا تناولها، وتعتبر البسبوسة من ألذ وأروع الحلويات التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الأطفال، كما يمكن أن تقدم بعدة أشكال مثل البسبوسة بالشيكولاتة، أو بالكريمة، أو بالقشطة أو بالمكسرات أو العديد من الإضافات الأخرى، وتعتبر البسبوسة بالقشطة من أنواع الحشوات اللذيذة التي يمكننا تناول البسبوسة بها لأنها تضيف إليها نكهة رائعة، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بشكل مختلف وبطعم رائع تجعلهم يستغنون عن شرائها من محلات الحلويات، التي تعمل على بيعها بأغلى الأسعار وذلك مثل كرات البسبوسة اللذيذة، ويبحثون عن طريقة جديدة لعمل بسبوسة القشطة بها وبطريقة غير الطرق التقليدية وبشكل رائع وجذاب، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية وبأقل تكلفة لعمل أحلي بسبوسة بالقشطة على شكل كرات.

طريقة عمل كرات البسبوسة بالقشطة ومكوناتها

المكونات

عبوة واحدة من البسبوسة.

كوب واحد من السمنة البلدي.

عبوتان من الزبادي.

ثلاث عبوات من القشطة.

ربع كوب من الحليب لذوبان القشطة.

نصف كوب من الحليب لعجن البسبوسة.

كمية من الشربات.

طريقة التحضير