طريقة عمل فراخ تكا على الفحم بالخلطة والتتبيلة الخطيرة ألذ وأطعم فراخ ممكن تاكليه

يعتبر دجاج تكا من الوصفات الهندية التي اشتهرت مؤخرا في الوطن العربي وتعد وجبة غداء مميزة وسريعة ومختلفة بعيدا عن روتين تناول الدجاج المسلوق والمشوي، وتحتوي هذه الوجبة على نسبة عالية من البروتين وتمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها واليوم نقدم لكم طريقة عمل فراخ تكا على الفحم بمكونات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل فراخ تكا على الفحم

المكونات:

نصف كيلو صدور دجاج أو أفخاذ دجاج بدون عظام.

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

ربع كوب زبادي.

ملح.

ملعقة صغيرة ليمون.

رشة كزبرة مطحونة.

قرن فلفل أحمر حار مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

بولة نضع بداخلها الثوم المفروم مع الكزبرة والفلفل وأيضا الزنجبيل والملح وزيت الزيتون ونقلب جيدا للحصول على مزيج متجانس. نغسل الدجاج جيدا بالطحينة والملح ثم تشطف بالماء ونضعها في الخليط السابق لمدة 30 دقيقة ثم تصفي وتوضع جانبا. أحضري وعاء أخر أضيفي إليه الزبادي مع الملح والكزبرة واتركي الدجاج لمدة 4 دقائق ثم توضع على أسياخ الفحم ونشويها. تقدم في فراخ تكا مع أرز بسمتي وسلطة خضراء ومخلل مشكل وبالهنا والشفا وهذه الوصفة للأشخاص الذين يحبون الأكل الهندي.

طريقة عمل دجاج تكا مثل المطاعم

المكونات:

2 دجاجة بحجم كيلو ونصف مغسولة ومقطعة ومنزوعة الجلد.

2 ملعقة كبيرة زعتر جاف.

كوب زبادي خالي الدسم.

2 ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.

4 ملاعق كبيرة خل.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

طريقة التحضير:

نقوم بعمل فتحات باستخدام السكين بالطول والعرض هي الطريقة تساعد على تسريع نضج الدجاج وتجعلها تتشرب من طعم التتبيلة. وعاء عميق ونضيف بداخله جميع المكونات السابقة ونقلب جيدا ثم نضيف الدجاج ونفرك جيدا خاصة في الفتحات وبين الجلد. ونتركها لمدة ليلة كاملة ثم نضعها على شبكة الفرن في الرف الأوسط وفي الأسفل نضع صينية بها ماء مع ملعقة من الخلطة لكي يظل الدجاج طري. ويمكن وضعها في صينية ونغلفها بورق فويل حتى تنضج ثم تقدم وهي ساخنة مع أرز وسلطة خضراء وبالهنا والشفا.

أسرار نجاح دجاج تكا