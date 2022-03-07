مكون عبقري ضعيه على الكيك هيخليها هشة وخفيفة ومرتفعة وانسي أنها تهبط منك وداعاً لفشل الكيك

الكيك من الحلويات السهل جدا تحضيرها وبالرغم كم ذلك الا ان هناك العديد لا يعرفون طريقة تحضيرها بشكل صحيح ويبحثن عن اسباب فشل الكيك والطريقة الافضل لتحضيرها بحيث تصبح هشة ومرتفعة, وتحتاج الكيك الي بعض الخطوات لنجاحها وبعض المكونات التي تساعد في جعل الكيك طري وهش ومرتفع, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية عمل الكيك العادي في البيت بخطوات سهلة وبسيطة بحيث تكون من كيك المخابز أهم الخطوات الاساسية لنجاح الكيك.

مكون سري لعمل الكيك

كوبان دقيق.

كوب لبن.

كوب زيت.

معلقة بيكنج بودر.

ربع معلقة بيكربونات صوديوم.

رشة ملح.

اربع حبات بيض.

معلقة خل.

معلقة فانيليا.

كوب سكر أبيض.

معلقة زبادي.

معلقة نشا.

الخطوات الصحيحة لعمل الكيك الطري الهش في البيت

تحضير الكيك الطري الهش يحتاج الي خطوات بسيطة وهي كالتالي:-

يتم نخل الدقيق جيدا مرة واثنين وهذه الخطوة من اهم الخطوات التي تساعد في جعل الكيك هش.

يضاف الي الدقيق معلقة البيكنج بودر ومعلقة بيكربونات صوديوم ورشة ملح, ويضاف على الخليط معلقة نشا.

يتم خلط البيض مع كوب السكر والفانيليا وتخلط المكونات بمضرب كهربائي او في الخلاط وبعد ذلك يتم اضافة اللبن ويقلب المكونات.

تضاف كمية الزيت بالتدريج ويقلب الخليط جيدا ويضاف الخليط معلقة من الخل وتقلب ومعلقة الزبادي.

يتم اضافة الخليط السائل الي المكونات الجافة بالتدريج وتقلب المكونات معا حتى تتجانس ويختفي الدقيق تماما.

يصب الخليط في قالب مخصص للكيك ويكون مبطن بكمية من الزبدة والدقيق ويجب ان يكون اكبر من كمية الكيك حتى لا تخرج من القالب عند ارتفاعها في الفرن, ويوضع القالب في الفرن على درجة حرارة لا تقل من 180 درجة.

تترك الكيك في الفرن مدة لا تقل عن ساعة الا ربع ولا يجب فتح الفرن خلال هذه الفترة وذلك لتجنب هبوط الكيك.

بعد نضوج الكيك يمكن تركها في الفرن بعد اطفاءه حتى تساعد حرارة الفرن في اتمام نضجها, وبعد ذلك يتم تقطيعها وتقديمها مع المشروب المفضل

خطوات عمل كيكة المقلاة السائلة السريعة

يمكن عمل كيكة المقلاة السائلة السريعة بسهولة في المنزل باستخدم بيضة واحدة فقط ثم قومي بإضافة كوب من الدقيق وهذا يلعب دور كببر جدا في عمل كيكة المقلاة السائلة السريعة فتعتبر من الطرق الحديثة التي توفر مجهود الفرن وايضا توفر كثيرا مجهود وتعب ووقت أيضا كيكة المقلاة من أكثر أنواع الكيك التي يحبها الكثيرون وعند تناول قطعة واحدة سوف تحصلين على قمع أخري