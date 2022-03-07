أضيفي هذا المكون على شعرك مرة أسبوعيا لشعر ناعم مثل الحرير وداعا لفرد الشعر والكرياتين

أن مشكلة الشعر الخشن والمجعد لا تنتهي أبدا لذلك قامت الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد على جعل الشعر ناعم كالحرير وسوف ضح المكونات اللازمة التي يجب استخدامها لجعل الشعر ناعما كالحرير.

حيث أنه من الأمور المعروفة من خبراء التجميل طريقة فرد الشعر بالمايونيز: يكون المايونيز مغذي جدا للشعر ويساعد على فرده وتنعيمه فكل ما علينا هو غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو والتخلص من أي زيوت موجودة به ، ثم نقوم بعد ذلك بوضعه على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسلة مرة أخرى بالماء والشامبو، يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

كما من ضمن الطرق هي طريقة فرد الشعر بالزيوت الطبيعية: يجب علينا استخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر مثل جوز الهند، الزيتون، السمسم، اللوز، حيث يتم وضع كمية مناسبة من هذه الزيوت وتدفئتها على النار وتدليك بها فروة الرأس وتغسل في اليوم التالي وتكرر مرتين أسبوعيا.

طريقة تنعيم الشعر بالحليب والعسل: يجب إحضار كمية حليب مناسبة للشعر مع ملعقتين من العسل وتقليبهم جيدا ثم وضعهم على الشعر وغسلهم بعد نصف ساعة تكرر مرتين أسبوعيا.