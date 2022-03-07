طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلى

من المعروف أن بلح الشام من الأطعمة والحلويات اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار والتي لا غنى عنها خاصة في شهر رمضان الكريم وسوف نعرض في هذا المقال طريقة عمل بلح الشام بأقل الإمكانيات وأسهل الطرق وبطريقة شهية ومقرمشة لكل ربات البيوت اللاتي يبحثن عن الطريقة الصحيحة لتحضير بلح الشام.

المكونات اللازمة لتحضير بلح الشام

من أبرز المكونات التي تدخل في تحضير بلح الشام في المنزل هي المكونات التالية:

● نحتاج إلى كوب من الدقيق

● وحوالي كوب من الماء البارد

● ربع كوب من الزيت

● عدد اثنين من البيض

● كيس من الفانيليا

● ملعقة كبيرة من النشا

طريقة التحضير :-

ومن خطوات تحضير بلح الشام:

▪︎ في البداية لا بد أن نحضر إناء واسع ونضع به كوب الماء

▪︎ كما أنه فيما بعد نضيف بعد ذلك كمية الزيت

▪︎ولا بد أن يتم وضع تلك المكونين على النار

▪︎والخطوة التالية هي أن ننتظر حتى يغلي الماء ونضيف إليه الدقيق ورشة من الملح بالإضافة إلى النشا ويتم التقليب جيداً حتى يصبح قوامها مثل العجينة ونقوم بغلق النار

▪︎نضيف بيضة إلى تلك المزيج ويتم تقليبها ثم يتم إضافة البيضة الأخرى ونقوم بإضافة كيس الفانيلياونضيف تلك المكونات في القمع.

▪︎نقوم بتدفئة الزيت على النار وليس تسخينه ويتم إضافة العجين بواسطة القمع واحدة تلو الأخرى .

▪︎يتم تقليبه على نار متوسطة حتى يستوي

▪︎ ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في الشربات البارد

▪︎ ننتظر حتى يبرد الزيت ونقوم بوضع باقي كمية العجين بواسطة القمع ووضعه في الشربات بعد أن يستوي وهكذا .

وبذلك نكون قد قومنا بإحضار بلح الشام بأسهل وأبسط الطرق وأقل المكونات بطريقة شهية ولذيذة ومقرمشة يحبها الأطفال والكبار وبطريقة صحية أيضاً .