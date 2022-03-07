نتناوله يوميا تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد الشرايين تميت الخلايا والأعصاب تخرب القولون

يوجد الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تدمر الصحة وتسبب أثار خطيرة علي الصحة، والتي يمكن أدركها على صحة الإنسان، فيوجد الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تؤدى للإصابة بالكثير من الأمراض مثل فيرس A,B واللذان ينتقلان من خلال الطعام، حيث تدمر هذه الإمراض الكبد كما يوجد الكثير من الأطعمة وخاصة الأطعمة الجاهزة والمعلبات والتي توثر علي جهاز المناعة وتشوش الدماغ، وتدمر القولون، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الأطعمة التي تؤثر سلبا علي صحة الأنسان.

أطعمة تدمر الكبد

مثلما يوجد أطعمة مفيدة للجسم وتساعد على تقويته هناك أطعمة يمكن أن تدمر الجسم وخاصة الكبد لأنه هو العضو المسئول عن تجميع السموم من الجسم ومن هذه الأطعمة ما يلي.

أكياس الشيبسي، وعلب التونة المليئة بالمواد المصنعة، والأطعمة التي لا تطهي جيدا بشكل كافي حيث تحتوي هذه الأطعمة على مواد حافظة ومن المعروف أن هذه المواد أثرها السلبي على الجسم يدمر الصحة، حيث تسبب هذه الأطعمة تدمير الكبد وذلك لأن هذا العضو هو المسئول عن تجميع السموم من الجسم وبالتالي فأنه يمتص أكبر قدر من هذه المواد مما يدمر الكبد على المدى البعيد.

كما أنه تقلل هذه الاطعمة أيضا من التركيز لدى الإنسان حيث تجعل الدماغ مشوشا وتؤثر على القولون حيث تؤدي إلى انتفاخ البطن وتقلصات المعدة.

تعتبر هذه الأطعمة خطيرة جدا علي أصحاب الأمراض القلبية وذلك لأنها يمكن أن تسبب أزمة قلبية مفاجأة أو سكتة دماغية.

تعمل على إضعاف جهاز المناعة وتقلل من مقاومة الجسم للمرض.

الوقاية من أمراض الكبد والجهاز المناعة وأمراض القولون..

أطعمة صحية بديلة