نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل فطائر الشاي الإسفنجية بدون فرن في المقال التالي
تعتبر فطائر الشاي الإسفنجية من أسرع وأطيب المعجنات الخفيفة التي تقدم مع كوب من الشاي فهي تتمتع بمذاق رائع وقوام خفيف مثل القطن، وهي مناسبة للرحلات والمدارس، كما أنها تقدم كوجبة إفطار خفيفة للأطفال مع الحليب أو الشاي، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة ومختلفة لعمل المخبوزات في المنزل، لأن المخبوزات بأنواعها المختلفة محببة للأطفال وكل أفراد الأسرة، وتعتبر الفطائر الإسفنجية من الوصفات السهلة التي لا تحتاج لفرن، كما أن مكوناتها متوفرة في المطبخ ولا نحتاج لتحضيرها شراء أي مكونات مكلفة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر الشاي الإسفنجية بدون فرن وبمكونات من مطبخك.
مكونات فطائر الشاي الإسفنجية
يمكننا تحضير فطائر الشاي الإسفنجية بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي نتائج مضمونة، وهي كما يلي:-
- كوب من الحليب الدافئ.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي بحرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من السكر.
- 4 أكواب وربع من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- 2 بيضة بحرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة.
- زيت غزير للقلي.
للتزيين
- سكر بودرة أو نوتيلا.
طريقة التحضير
يتم تحضير فطائر الشاي الإسفنجية بطريقة سهلة وبسيطة ولنجاح عمل الفطائر يجب أن نلتزم بالترتيب الصحيح لخطوات العمل، وهي كالتالي:-
- نقوم بنخل الدقيق أولاً للتأكد من خلوه من أي شوائب أو تكتلات.
- نضع كوب من الحليب الدافئ وملعقتين كبار من الزبادي بحرارة الغرفة في إناء عميق ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة وربع كوب من السكر ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها.
- ثم نقوم بإضافة كوب واحد من الدقيق متعدد الاستعمالات مع التقليب الجيد، ونغطي الخليط لمدة 15 دقيقة.
- ثم نقوم بإضافة البيض وثلاثة أكواب وربع من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الملح ونعجن حتى تمتزج المكونات ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة بحرارة الغرفة ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية وخالية من أي تكتلات.
- نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها مع مراعاة أن وقت التخمير يختلف على حسب حرارة الجو.
- نفرد العجينة على شكل دائرة بسمك واحد سم على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ونشكلها دوائر صغيرة بواسطة قطاعة دائرية الشكل.
- نضع الفطائر بعد تشكيلها في صينية بها ورق زبدة وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة حتي يتضاعف حجمها.
- ثم نقوم بقلي الفطائر في طاسة ساخنة بها زيت غزير على نار متوسطة مع التقليب على الجهتين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- ثم نخرج الفطائر من الزيت ونضعها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.
- تزين بقليل من السكر البودرة أو النوتيلا ثم تقدم مع كوب من الشاي بألف صحة وعافية.