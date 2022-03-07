تعتبر فطائر الشاي الإسفنجية من أسرع وأطيب المعجنات الخفيفة التي تقدم مع كوب من الشاي فهي تتمتع بمذاق رائع وقوام خفيف مثل القطن، وهي مناسبة للرحلات والمدارس، كما أنها تقدم كوجبة إفطار خفيفة للأطفال مع الحليب أو الشاي، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة ومختلفة لعمل المخبوزات في المنزل، لأن المخبوزات بأنواعها المختلفة محببة للأطفال وكل أفراد الأسرة، وتعتبر الفطائر الإسفنجية من الوصفات السهلة التي لا تحتاج لفرن، كما أن مكوناتها متوفرة في المطبخ ولا نحتاج لتحضيرها شراء أي مكونات مكلفة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر الشاي الإسفنجية بدون فرن وبمكونات من مطبخك.

مكونات فطائر الشاي الإسفنجية



يمكننا تحضير فطائر الشاي الإسفنجية بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي نتائج مضمونة، وهي كما يلي:-

كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من السكر.

4 أكواب وربع من الدقيق متعدد الاستعمالات.

2 بيضة بحرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة.

زيت غزير للقلي.

للتزيين

سكر بودرة أو نوتيلا.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الشاي الإسفنجية بطريقة سهلة وبسيطة ولنجاح عمل الفطائر يجب أن نلتزم بالترتيب الصحيح لخطوات العمل، وهي كالتالي:-