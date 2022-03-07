بكوب واحد من الدقيق اخبزي أطعم بسكويت طازج وشهي

اخبزي أطعم بسكويت طازج وشهي، أصبح بإمكان العديد من ربات البيوت صنع البسكويت من خلال استخدام كوب واحد من الدقيق وبمكونات بسيطة جدا سوف تحظى بسكويت شهي ولذيذ، ونحن في مقالنا هذا نوضح لكم شرح مبسط لعمل البسكويت، وذلك على هذا النحو.

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مقادير عمل البسكويت

إحضار كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

إحضار نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

إحضار ملعقة من الفانيليا.

إحضار نصف كوب من السمنة.

طريقة إعداد البسكويت

بخطوات سهلة وبطرق بسيطة سوف نقدم لكم تفصيلا إعداد البسكويت في المنزل في دقائق معدودة، وذلك عن طريق متابعة هذه النقاط:

حيث أنه في البداية نضع كلا من السكر والسمنة والفانيليا في مضرب ونبدأ بخفق هذه المكونات جيدا حتى نحصل على قوام سميك وثقيل يشبه الكريمة. نضيف إلى هذا الخليط مقدار الدقيق ونقلب جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة. تترك العجينة لمدة ساعة داخل الثلاجة. يتم إخراج العجينة من الثلاجة والبدء في تقطيعها وتشكيلها حسب الرغبة. نحضر صواني مخصصة للخبز وندهن أرضية الصينية بالقليل من السمن، ونبدأ في رص البسكويت. بعد ذلك نجهز الفرن على درجة حرارة متوسطة وندخل البسكويت في الفرن وننتظر حتى ينضج، ويأخذ اللزوم الذهبي الخاص به. يتم إخراج البسكويت من الفرن والانتظار حتى يبرد، ويمكن تقديمه هكذا بدون أي إضافات بجانب كوب من الشاي. كما أنه يمكن أن نضيف إليه الكريمة والمرضى أو الشوكولاتة أو أي شيء آخر تريده.

مميزات عمل البسكويت في المنزل