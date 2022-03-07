بكوب من السكر اعملي بسكويت جوز الهند اللذيذ بطعم مميز لكي ولأولادك

يعد البسكويت بجوز الهند من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثير من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز كما أن جوز الهند يعطيها نكهة لذيذة وشهية، كما يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الزيت والدقيق وجوز الهند ويعرف عن جوز الهند بفوائده الكثيرة للجسم والبشرة، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل بدلا من شرائه من الخارج، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت جوز الهند اللذيذ في البيت.

مقادير عمل بسكويت جوز الهند

يحتوي بسكويت جوز الهند على عدة مقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الزيت.

٤ أكواب ونصف من الدقيق.

كوب من جوز الهند.

كوب وربع من الزبدة.

سكر بودرة.

للتزيين

كوب من جوز الهند والسكر البودرة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بسكويت بجوز الهند ناجح ولذيذ يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها فيما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق الزبدة مع جوز الهند والسكر البودر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والدقيق مع الاستمرار بالتقليب والعجن حتى نحصل على عجينة لينة. نحضر العجينة ونقطعها إلى قطع صغيرة او كرات صغيرة حسب الرغبة، بعد ذلك نرص قطع البسكويت على صينية مفروشة بورق الزبدة. بعد ذلك ندخل الصينية على فرن مسخن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونرش عليها جوز الهند والسكر كما يمكن تزيينها بصوص الشكولاتة. بعد ذلك نضعه على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق بسكويت بجوز الهند لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد جوز الهند للبشرة

هناك عدة فوائد جوز الهند على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-