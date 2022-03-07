نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بربع كوب من الزيت اعملي البريتزل الهش بمكونات بسيطة في البيت في المقال التالي
يعد البريتزل الهش من المخبوزات الطرية التي يتم بيعها في الشوارع، وهي وجبة غير معروفة المصدر ولكن يتم تحضيرها في دول من القارة الأسيوية، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الامهات تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والملح والخميرة ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع وشهي، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البريتزل الهش في البيت.
مقادير عمل البريتزل الهش
لتحضير بريتزل هش وطري في البيت هناك عدة مقادير بسيطة يجب توافرها هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٤ أكواب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- كوب إلا ربع من البيكنج صودا.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزيت.
- كيس من الخميرة الجافة.
لدهن الوجه
- حبتان من البيض المخفوق.
- ملح خشن.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة وغير مكلفة لتحضير البريتزل الهش الطري في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط السكر مع الملح والماء حتى يذوب تماماً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى تظهر فقاعات.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق على الخليط مع التقليب، ثم نقوم بإضافة ملعقتان من الزيت مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نغطي العجين بكيس من النايلون ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر لمدة لا تقل عن ساعة.
- ثم نقوم بتقطيع العجين إلى ٨ قطع ثم نلفها على شكل حبال رقيقة، ثم نقوم بعقد الطرفين على شكل بريتزل.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق من الماء مع إضافة البيكنج صودا ونشعل النار حتى تغلي ثم نقوم بوضع البريتزل لمدة ٣٠ ثانية.
- ثم نقوم بنقل المعجنات إلى صينية الفرن، ثم ندهن وجهها باستخدام الفرشاة بالبيض المخفوق والملح.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٣٠ درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونضعه على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بريتزل طري وهش لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.