بربع كوب من الزيت اعملي البريتزل الهش بمكونات بسيطة في البيت

يعد البريتزل الهش من المخبوزات الطرية التي يتم بيعها في الشوارع، وهي وجبة غير معروفة المصدر ولكن يتم تحضيرها في دول من القارة الأسيوية، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الامهات تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والملح والخميرة ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع وشهي، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البريتزل الهش في البيت.

مقادير عمل البريتزل الهش

لتحضير بريتزل هش وطري في البيت هناك عدة مقادير بسيطة يجب توافرها هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٤ أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب إلا ربع من البيكنج صودا.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

كيس من الخميرة الجافة.

لدهن الوجه

حبتان من البيض المخفوق.

ملح خشن.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة وغير مكلفة لتحضير البريتزل الهش الطري في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-