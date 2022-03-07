طريقة عمل بلح الشام في المنزل بمكونات موجودة في مطبخك

يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية المشهورة في جميع الدول العربية ويحبه الكبار والصغار ويتميز بطعمه اللذيذ والرائع ويعد سهل التحضير ومكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة للوقت لذلك يفضل الأمهات تحضيره لأفراد الأسرة في المنزل بدلا من شرائه من الخارج ويحتوي بلح الشام على مواد غذائية مفيدة للجسم وتعطي الجسم طاقة وحيوية ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير بلح الشام، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر تحضيره.

مكونات عمل بلح الشام في المنزل

كوب من الدقيق

ربع كوب من الزيت

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من الخل

رشة من الملح

ملعقتان كبيرتان من النشا

نصف ملعقة صغيرة من السكر

زيت للقلي

مكونات عمل الشربات

كوبين من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء ونضع به السكر والماء على نار متوسطة مع تقليب السكر حتى يذوب ثم نتركه حتى يغلي.

بعد أن يغلي نضع عصير نصف الليمونة ونتركه على النار لمدة سبع دقائق حتى نحصل على قوام ثقيل، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام.

طريقة عمل بلح الشام في المنزل